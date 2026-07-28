美容師涉勒索情人夫妻50萬　 稱是男方搵女人的賠償　勒索等9罪成

美容師與已婚銀行從業員發展婚外情後分手，女方涉突要情人給錢她付卡數，情人當時正與妻遊日，回覆稱失業，美容師疑轉向情人的妻子發送情人的下體照，向情人妻稱指其夫：「叫雞唔畀錢」，又嘲笑其妻肥及「插蘇鼻」，更向其妻聲稱要50萬元，指這是其夫「搵女人」的賠償。情人與妻回港後報警。美容師否認勒索等罪，案件(DCCC317/2025)早前在區域法院審訊，暫委法官周燕珠今(28日)裁定被告所涉控罪全罪成。



女被告王見菁，31歲，被控2項勒索、4項未經同意下發布私密影像，及3項威脅發布私密影像罪。

女被告王見菁(中)。（陳蓉攝）

被告與男事主在酒吧認識

46歲的男事主X早前供稱，他在2014年與其妻Y結婚，育有一子一女。在2020年，他在佐敦某間酒吧結識被告，並發展婚外情，至2023年本案發生為止。X同意在兩人初相識的第一年，二人每周都會見面，並有發生過性關係，但不記得具體次數。

被告要求X付1萬元找卡數

X稱，在2023年3至4月左右，兩人最後一次見面。至同年6月，他收到被告的訊息，被告向他索1萬元「找卡數」。X感奇怪，故未有即時回覆。他其後與太太Y到日本旅游，再收到女被告訊息要求他付款。他回覆稱﹕「失緊業，唔方便。」又稱正與妻子同行。

被告向X妻發其夫下體照

被告指X「玩嘢」，又向他發送寫上X妻姓名和電話號碼的相片，聲稱會找X妻。X感很擔心，但被告未等他回覆，已向其妻發訊息，包括X的下體照。X妻把收到X下體照的事告知X。X之後回覆被告指，原本擔心被告會向其妻公開他倆的關係，現在妻子知道了，他已不可能再付款。

續發X私密照給X的親友及群組

X與妻回港後，被告仍然不斷向他要錢，更把X的私密照發送予其他家人，包括X的嫂嫂，及其妻的妹妹及朋友等，X感到困擾及尷尬。其後被告更在Facebook及Instagram的社交群組上，發布他的私密照。

銀行圈子朋友都收到被告傳來的訊息

X稱他在銀行工作，很多工作圈子的朋友都收到被告的訊息。X認為被告的行為對他及其妻的聲譽造成影響。被告則把要求金額提高至5萬元，又稱會找X的子女「傾偈」，並向X發送往X家路途的照片。X與妻從日本返港後即報警。

妻子Y稱有女子聯絡要50萬賠償

X的妻子Y亦有作供，她稱有女子用Whatsapp聯絡她，除了向她發大量其夫的私密照，又嘲笑她眼和「插蘇鼻」，又指因Y與X無性關係其夫才她。Y指該女子初時曾要求20萬，後稱要50萬，指其夫性交不用安全套，又指這金額是其夫「搵女人」的賠償。