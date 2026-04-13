美容師涉勒索已婚男　事主X稱未理被告要求　其妻即收他的下體照

美容師與已婚男發展婚外情，曾一度每周相見及有性關係，後來兩人無見面一至兩個月，美容師涉向男方索1萬元，男方未理會，美容師涉再把男方的下體照發給其妻，之後涉進一步把該些男性下體照發到社交媒體，並勒索男方5萬元。美容師否認指控，案件今(13日)在區域法院開審。男事主X稱，女被告初時向他要1萬時，他未即時回覆。他後來與妻遊日本，再收到被告的訊息，之後其妻便收到有他下體的照片。案件明續。



女被告王見菁，31歲，被控2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪，控罪指她在2023年6月干犯相關控罪。

女被告王見菁否認勒索已婚男子X。（陳蓉攝）

女被告王見菁在其代表大律師戴奧偉（右）的陪同下離開法院。（陳蓉攝）

相識第一年每周都見面

46歲的男事主X供稱，他在2014年與其妻Y結婚，育有一子一女。在2020年，他在佐敦某間酒吧結識被告，並發展婚外情，至2023年本案發生為止。X同意在兩人初相識的第一年，二人每周都會見面，並有發生過性關係，但不記得具體次數。

無見面後突收被告索1萬訊息

X稱，在2023年3至4月左右，兩人最後一次見面。至同年6月，他收到被告的訊息，被告向他索1萬元「找卡數」。X感奇怪，故未有即時回覆。

與妻遊日再收被告訊息

他其後與太太Y到日本旅游，期間再次收到被告的訊息，要求他支付金錢。他當時回覆指﹕「失緊業，唔方便」，又稱正與妻子同行。被告回覆X稱：「玩嘢」，又向他發送寫上X妻姓名和電話號碼的相片，聲稱會找X的妻子。X稱他當時很擔心，但被告未等他回覆，已向其妻發訊息。

妻子收到X的下體照

X稱當時其妻向他表示，有一名女子聯繫她，更發送了數張X的下體照片。被告其後壐發訊息給X要錢。X解釋他原本擔心被告會把他們的關係告知妻子，因此在妻子得知後，他已不可能支付金錢。

X的下體照被放上社交媒體

X稱他與妻子回港後，被告仍然不斷向他要錢，更把X的私密照發送予其他家人，包括他的嫂嫂，及其妻的妹妹及朋友等，令他感到困擾及尷尬。其後被告更在Facebook及Instagram的社交群組上，發布他的私密照。X透露他在銀行工作，被告的行為，令很多他工作圈子的朋友都收到被告的訊息。X認為被告的行為對他的聲譽，及他與太太的關係造成影響。被告又同時把要求的金錢增至5萬元。

被告稱找X子女傾偈即報警

X指出，被告曾聲稱會找X的子女「傾偈」，又發送前往他家路途的照片。他在日本返港後，立即就事件報警。

辯方質疑X憑推測認為被告發訊息

X在接受辯方盤問時提到，被告曾在訊息指X很富裕，並稱：「呢個金額食餐飯就無咗」，但X指被告其後刪除該訊息，故他未有記錄內容。辯方指X只是憑推測，認為涉案訊息是由被告發出。X稱他能認出被告的聲音。

認出照片背景是二人曾到過的酒店

X又稱根據被告發送出來的私密照，背景為二人曾到過的酒店，並認為能夠拍下這些相片的，應該只有被告一人。

案件編號：DCCC317/2025