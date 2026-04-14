美容師涉勒索已婚情人　情人之妻被嘲肥及插蘇鼻　收大量丈夫裸照

美容師涉用已婚男情人的裸照，向已婚男及其妻勒索50萬，男事主X的妻子Y，今（14日）於區域法院作供。Y稱在她和丈夫X外遊期間，接收到一名女子向她發送X的私密照。此後她每天都收到該女子發送的大量訊息，包括大量其夫X的私密照。該女子又會中傷她肥和「插蘇鼻」，其後更指其夫：「叫雞唔畀錢」，並兩度向她索款20萬及50萬。她亦曾回覆說會給對方「50萬加1蚊」，意味給對方做帛金。



女被告與男事主X曾發展婚外情

女被告王見菁，31歲，被控2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪。

46歲男事主X昨透露，2020年在酒吧認識女被告，二人有發展婚外情，曾有一段時間每星期都會見面，並有發生性關係。

女被告王見菁(白袋)否認勒索等9罪。（陳蓉攝）

女被告王見菁否認勒索夫婦X及Y。（陳蓉攝）

在日本突收大量丈夫X的裸照

X的妻子Y今出庭作供，她稱她與X在2012年結婚至今。2023年6月13日，她與X一起前往日本公幹。同日下午，有位女士以whatsapp傳送大量X的下體及裸照給她。她知道發件人是女性，因有人告知她，有位女士曾到公司找她，並索取了她的名片及聯絡方式，故她知道對方是女士。

連續一個月收到丈夫的性器官照

Y稱她當時猜測丈夫X與該女子有性關係，故她回覆：「你想點？」對方回應：「無乜想點，我想你知道我哋嘅事。」Y稱當天起至繼後一個月，她每天都收到來自同一人發來的訊息，包括大量其夫X的性器官圖片。

從訊息發現遭丈夫欺騙

Y稱當時感到震驚、生氣和失望，因為從相片得知，她的丈夫X與該名女士並非單純一次的性關係。她亦發X曾欺騙她，如訛稱外出與友人晚膳，實際上是到該女士家中。事件令她相當困擾及苦惱。

該女子亦關注其親友及提及其子女

Y續指該女子亦會用言語攻擊她，如評論其樣貌及身材：「話我肥，個鼻插蘇鼻……」她指該女子亦不斷在社交媒體上關注其親友，甚至在她於日本外遊期間，每天向她發送年幼子女的照片，並向她表示：「有好精彩嘅片段，唔知小朋友同屋企人會唔會想睇？」

對方曾索20萬作其夫搵女人的賠償

Y稱因感到煩厭，曾回覆對方問：「究竟想點？」對方向她索20萬元。她先是拒絕，對方表示這是其丈夫「搵女人」的賠償。她再問如何保證收錢後不會再騷擾她，及散播有關相片，對方回覆：不保證，並強調有關款項是賠償。

朋友亦收到該女子的訊息

Y稱她拒絕付款，對方不斷重複指其夫有性病，又稱發生關係時未有使用避孕套，又指其丈夫「叫雞要畀錢」。她的朋友亦提到收到同一女子的訊息，指該女子告知她們有關有關其丈夫X的事，以及發送二人的合照。

被索50萬稱會加一蚊

Y續指，其後該女子用whatsapp致電她，並索50萬元，更攻擊Y說，因為Y與丈夫X沒有性關係，所以X才要找她。Y表示，曾經想激怒對方，故表示會支付「50萬多1蚊」，以示做帛金的意思。

至被告被捕才停收訊息

Y稱，對方不斷聯繫其家人朋友，令其聲譽受損，精神健康亦出現問題，不想再接觸其他人，又指對方的行動令她感到被威脅，故她和X在返港後報警，惟她仍繼續收到對方的訊息，直至被告被捕為止。

案件編號：DCCC317/2025