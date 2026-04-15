美容師涉勒索已婚情人夫婦50萬　女被告表證成立不自辯　4.28結案

美容師與中年已婚男發展婚外情後，涉以男方裸照勒索男方夫婦50萬案續審，控方今(15日)稱已完成舉證，區域法院暫委法官周燕珠裁定被告全部罪名表證成立，辯方指被告不自辯，亦不會傳召辯方證人。周官把案押後至4月28日結案陳詞。被告續准保釋。



女被告共被控9項罪名

女被告王見菁，被控2項勒索，4項未經同意下發布私密影像，及3項威脅發布私密影像罪，指她於2023年6月13日至7月12日，為使自己獲益，或意圖使另一人受損，而以恫嚇方式，不當地要求男事主X交出5萬元，及要求X的妻子Y交出50萬元。她另被指曾4次發布X的私密影像，並3次威脅發布X的私密影像以使X及其妻Y受侮辱、驚嚇或困擾。

女被告王見菁(拿白色大袋)與其代表大律師戴奧偉(右)及律師團隊一同離開法院。(陳蓉攝)

男事主X認與女被告有性關係

男事主X早前供稱，他在2014年與其妻Y結婚，育有一子一女。在2020年，他在佐敦某間酒吧結識被告，並發展婚外情，至2023年本案發生為止。X同意在兩人初相識的第一年，二人每周都會見面。他們有發生過性關係，但不記得具體次數。

事主X指被告要求金錢時曾回覆失緊業

他2023年與太太Y到日本旅游期間，收到被告向他索款的訊息，他當時回覆：「失緊業，唔方便」，被告回覆他：「玩嘢」。之後其同行妻子Y收到疑為被告發來的訊息，並包括他的下體照片。X稱其妻Y得知他與被告的關係後，他已不可能再向被告支付金錢。X稱被告之後亦不斷發該些照片等到社交媒體，又向他提及他的一對子女，他最終決定報警。

妻子Y稱收到不明女子訊息要求50萬

妻子Y供稱，她與夫2023年6月到日本時，收到不明名女人傳來的訊息，之後打後一個月，都收到該人發來的訊息，該名人士曾批評她肥及「插蘇鼻」，又傳送大量其丈夫X的裸照及下體照，並有向她索款，初時稱20萬，後來稱要50萬。她曾回覆稱會給對方「50萬加1蚊」，暗諭是帛金。

辯方爭議不能確認被告發出照片

辯方律師盤問X及Y時，未能確認涉案裸照由被告發出，X曾回應稱，他認出該些裸照的背景，是拍於他與被告曾到過的酒店，認為只有被告才會有該些照片。

案件編號：DCCC317/2025