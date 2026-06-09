暴雨｜渠務署：截至午夜共確認5宗水浸 已全部完成處理
撰文：蕭通
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天文台周一（8日）分別於晚上7時50分及8時35分發出紅色及黑色暴雨警告信號，及後於晚上10時45分取消所有暴雨警告信號。渠務署表示，截至午夜12時共確認5宗水浸個案，已經全部完成清理。
渠務署指出，緊急事故控制中心於當晚7時50分啟動，並派遣超過110隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。
截至午夜12時，共確認5宗水浸個案，分別位於天水圍聚星路、下竹園村、新田永平村路、沙田曾大屋和沙田大涌橋路與沙田圍路交界的行人隧道。經渠務署緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人「龍吸水」的協助下，已經全部完成清理。
在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。
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