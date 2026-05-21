紅雨下打鼓嶺水浸停電　姚銘：棕地排水亂駁致難排水　促規範標準

天文台今日（21日）凌晨一度發出紅色暴雨警告，打鼓嶺曾經水浸及停電。民建聯新界北立法會議員姚銘指，水浸及停電對居民生活造成極大不便，反映過去鄉郊城鎮發展出現短板，政府須加快完善鄉郊及新發展區的排水系統，和基礎設施規劃，規範棕地排水接駁標準，解決長期存在的水浸黑點問題。



立法會議員姚銘。（直播截圖）

紅雨下打鼓嶺停電 水浸及膝

姚銘指，凌晨時分，收到打鼓嶺坪洋新村一帶居民反映，有50戶出現停電情況，多戶居民家中出現水浸，有村民報告家中水浸及膝，及後打鼓嶺鄉事會大樓亦出現停電，今早上7點左右才恢復供電。

民建聯北區團隊、北區區議員温和輝到現場了解情況。

姚銘：棕地作業排水接駁錯亂 致排水困難

姚銘指出，水浸及停電對居民生活造成極大不便，反映過去鄉郊城鎮發展出現短板。他指出，打鼓嶺的水浸黑點，主要集中在坪輋路和李屋村。坪輋路問題在於路兩邊多棕地營運，而且倉地經平整後高度高於馬路，導致雨水累積在路面。而李屋村就因為低窪，村口一帶僅高於水平面數米，導致雨水容易堆積。他認為，棕地作業排水接駁錯亂，部分排水位，沒有接回自然河道，導致排水困難。

渠務署人員於多個水浸地點，清理水浸情況。部份地方更出動機械人「龍吸水」。(渠務署圖片)

促加快完善鄉郊及新發展區排水

姚銘認為，隨著北都發展全面展開，打造「幸福北都」，政府必須加快完善鄉郊及新發展區的排水加快完善鄉郊及新發展區的排水及基礎設施規劃，徹底解決長期存在的水浸黑點問題，包括規範棕地發展的排水接駁標準，以及加強河道整治及雨水收集系統等防洪設施，透過全面及前瞻性的規劃，打造「海綿城市」，讓新界北居民在發展過程中真正受惠，生活得到更好保障。