黑雨．有片｜多處成澤國　車輛陸上行舟死火　行人天橋變水簾洞

天文台今日（8日）晚上8時35分發出今年首個黑色暴雨警告信號，全港暴雨連場，多處水浸。截至晚上9時，渠務署確認4宗水浸報告，位於天水圍聚星路、新田永平村路、下竹園村和沙田曾大屋，已即時派遣緊急應變隊伍跟進。多處亦出現塌樹，沙田、西貢、將軍澳、赤柱、薄扶林及長沙灣等，先後接獲塌樹報案。



網上影片可見，元朗下竹園村、青山公路—荃灣段往大窩口方向、沙田車公廟體育館、天水圍區一輕鐵站對開等等，均有道路被淹浸，猶如「澤國」，途人涉水而行；沙田有行人天橋變「水簾洞」，雨水灌入梯間。



而晚上8時22分，元朗唐人新村路80號水深達一呎，有司機報稱私家車死火被困，幸有驚無險，由拖車拖走座駕；8分鐘後，大棠山道近棠人街餐館，亦有兩輛私家車懷疑被困，有人報稱水深及腰，幸其後積水退去，兩車自行離去。



元朗下竹園村馬路被淹浸，途經車輛涉水而行。（Threads@kidkidkidt 影片截圖）

渠務署於下水水Facebook專頁表示，署方緊急事故控制中心已於晚上7時50分啟動，已派遣超過110隊緊急應變隊伍處理水浸報告，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

截至晚上9時，渠務署共確認4宗水浸報告，位於天水圍聚星路、新田永平村路、下竹園村和沙田曾大屋，並已即時派遣緊急應變隊伍跟進，現正處理水浸個案。在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電24小時渠務熱線 2300 1110。

天水圍區有輕鐵站對開水浸，途人涉水而行。（Threads / jacksun619._影片截圖）

沙田區內有行人天橋變「水簾洞」。（Threads@_sw._影片截圖）