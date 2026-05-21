暴雨｜新界北昨多處變河揸車變開船　消防助推車脫困、警淋雨指揮

昨晚（20日）新界北部受暴雨影響， 多區受到水浸影響，有網民分享與家人用膳後回家，遇上惡劣天氣，汽車在粉嶺公路上「死火」，4人被困的驚險一幕，幸得路經的消防車協助，3名消防員主動站在車後「落手推車」，指示司機「扭軚」離開水氹。



網上亦有其他片段顯示，有人搭的士時窗外景象猶如在河中，水位高漲，濺起浪花，網民笑言為「水上的士」；有片段亦顯示一名交通警員在北區醫院外淋雨指揮交通，勸阻車輛不要前往嚴重水浸地方。據了解，該警員逐架逐架車向司機轉述，事後網友紛紛表達對消防的感激；不少人亦讚揚警員盡忠職守，令司機不致身陷險境。



車窗外景象猶如在一條河中。（threads_cake28.hk）

有網民分享，昨日（20日）與家人用膳後回家路程中，遇上滂沱大雨，其座駕在馬路上「死火」，「停咗係水氹」，車上當時載有4人，一同被困，而等侯拖車救援。幸得路經的消防車F2336協助，主動向事主一家詢問「我哋有咩可以幫手」。了解過後，3名消防員主動站在車後「落手推車」，指示司機「扭軚」離開水氹。

帖主指消防「推咗一小段路，幫我哋試咗幾次，架車可唔可以著返」，惟最終車輛仍然無法成功開啟，最終決定「留低司機，我哋返屋企先」，更指消防員「仲幫我哋截埋的士」，感激消防員的作為。

有網民分享與家人用膳後回家，遇上惡劣天氣，汽車在馬路上「死火」4人被困的驚險一幕。（threads_cake28.hk）

另外，有網友分享昨晚搭的士奇觀，指「Call車落樓發現無啦啦勁大雨」，片段顯示，的士窗外濺起湧浪大水花，猶如在河中乘船一樣。有網民笑言為 「水上的士」、 「滑浪飛車」。網友感謝的士司機，指「昨天真的辛苦司機大哥，謝謝把我安全送回去」。另一片段亦顯示，馬路變身成澤國，到處現「池塘」，像「水上樂園」。

此外，一名警員單人匹馬淋雨，在北區醫院對出指揮及疏導交通，見有車輛駛至，即步上前呼籲，「係呀（水浸）！八鄉都去唔到，4、5架車死火！」據了解，該警員逐架逐架車向司機轉述，不少人表示讚揚。

有網友分享交通警在雨中指揮交通。（網上片段）

網友分享搭的士奇觀，車外濺起湧浪。（Threads_akaimo_i）

有網友分享馬路變澤國，到處現池塘。（Threads a_lvin_ch_an）

天文台昨日（20日）晚上9時起一度發出黃色暴雨警告信號和新界北部水浸特別報告，其後在今日（21日）凌晨2時40分改發色紅色暴雨警告信號。八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響，當局接獲多宗水浸報案，金錢路、粉錦公路、天光甫等均有人報稱被困村屋內，甚至多輛車輛「死火」壞車。

有網民昨日（20日）深夜在Threads上載多段影片，顯示自己暴雨期間乘搭九巴，駛至粉嶺坪輋一帶時，九巴遇到大雨和嚴重水浸「死火」，泥水更湧入車內，附近車輛同樣壞車，有乘客表示「前面嗰架跪低咗」、「啲水入晒嚟」。