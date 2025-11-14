黃百鳴涉內幕交易　辯方求禁傳媒報部份內容　官稱要謹慎處理

電影公司主席黃百鳴（黃栢鳴）涉操縱股份進行內幕交易，原定今早（14日）於東區法院開審，惟辯方指部份黃與他人在whatsapp的對話，或會對黃的聲譽造成影響，要求法庭頒令暫禁傳媒報道相關內容。裁判官高偉雄認為這原因並非法庭頒令的理由，又強調任何人的聲譽亦同樣重要，且這申請會凌駕公眾知情權，需謹慎處理，把案押後至下周一（17日）才正式開案，並會先以「案中案」方式，先處理whatsapp對話紀錄的呈堂性。



被告黃柏鳴（78歲）被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，黃涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

被告黃栢鳴。(陳蓉攝)

辯方稱怕對話或影響公眾對黃的印象

辯方指，將爭議有關whatsapp記錄的呈堂性，故將另向法庭申請命令，在此爭議有裁決之前，傳媒不得報道相關的對話內容。惟張官認為，本案沒有陪審團，質疑辯方申請的基礎。辯方續解釋，有關的對話或會影響公眾的印象，影響黃的聲譽。

官稱任何人的聲譽都同樣重要

高官認為，上述的原因或許並非法庭頒布命令的理由，因為任何人的聲譽亦同樣重要，故有關命令有機會凌駕了公眾知情權，法庭應謹慎處理有關申請。在此情況下，有關將申請押後至進一步陳詞後再處理。

控辯雙方就特別事項陳詞後，案件將押後於下週一（17日）正式開案，屆時將以「案中案」方式，先處理whatsapp對話紀錄的呈堂性的爭議

案件編號：ESS1735/2025