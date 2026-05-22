黃百鳴內幕交易罪成　稱叫妹盡買是反話　會退休專心經營百鳴歌

電影人兼藝人黃百鳴（原名黃栢鳴），被指在天馬影視公布賣盤前，向胞妹發支票，及發訊息叫她「盡買」天馬股份，黃自辯時稱那是反話，裁判官高偉雄認為其說法牽強荒謬，今早（22日）在東區裁判法院裁定黃內幕交易罪成。黃下午求情時透露，他早前曾患癌，現已康復。他又稱本案出庭後受到恐嚇，令他非常擔心，現已決定退休，會多做善事及經營他的YouTube頻道「百鳴歌」，望法庭輕判。裁判官把案押後至6月9日判刑。



被告黃柏鳴（78歲）被裁定一項證監會傳票的內幕交易罪成，指他在2017年8月25日至同年10月17日，與傳遞娛樂有限公司(前稱天馬影視文化控股有限公司）有關連，並掌握「天馬影視」的內幕消息，慫使其妹黃潔珍進行天馬影視的股份交易。

黃百鳴自辯時稱叫妹盡買是反話，遭法官指牽強兼荒謬。(陳蓉攝)

時任邵氏兄弟控股執行董事樂樂易玲亦有為黃百鳴寫求情信。

控方黃此舉約獲利103萬

控方指，黃為初犯。其胞妹在本案獲利約9.9萬，名義上獲利（Nominal profit）約93萬，共計約103萬。

樂易玲為黃撰求情信

辯方呈上由時任邵氏兄弟控股執行董事樂易玲的求情信，指黃的年事已高，多年來為香港影視付出心血，其貢獻有目共睹。若法庭從輕發落，則可彰顯司法制度的人文關懷，為業界帶來正面影響。導演林德祿亦為黃撰寫了求情信，指黃為觀眾帶來歡樂和正能量。

疫情時曾捐500萬

辯方指，黃熱心公益，在疫情時向內地捐贈了500萬，犯案非因貪念幫助自己得益，其動機只是為了回應胞妹的要求，而不是主動給予意見。

調查至審訊歷時8年令黃精神受壓

辯方續指，證監會從行動起計，到案件今天正式裁決，中間相隔了8年的時間，涉及的延誤嚴重，令黃的心理和精神承受了嚴重的壓力，性格和生活模式亦「變得好犀利」，例如黃以前熱心慈善，非常開朗。被檢控後，他為了減輕心理壓力，不願出席有記者的場合，只能出席沒有傳媒的義工活動。

出庭後曾收恐嚇已報警

辯方另透露，黃早前患上癌症，現已康復，他亦曾向精神科醫生求醫，並須就此服藥。辯方稱，黃就本案出庭後，曾受到恐嚇，指會在法庭「搞事」，令他非常擔心，亦已報警。此外，本案亦對黃的家人造成影響，例如其女兒因此長期失眠，壓力大至要離開香港。

以後專營百鳴歌頻道憑歌減壓

辯方指，黃因涉案決定退休，現時主要活動是做善事和經營YouTube頻道「百鳴歌」。辯方強調，黃非常享受唱歌的時刻，對他而言可起到減壓的作用。且他已80歲，多年來在港掙扎成長亦從未犯事，本案令他名譽喪失，亦已上了寶貴的一課，望法庭輕判。

得悉有人會收購股票後叫胞妹低價盡買

黃案發時是天馬控股的董事及主席，該公司自2012年起上市。案發期間，有一公司有意以0.319元價格購入天馬股份。黃於同年9月收取1000萬誠意金後，黃先後向其妹開出4張支票，合共約200萬元，並曾向妹發訊息：「明天低過0.2，盡買」。胞妹因而曾花160萬買下股份。

辯稱盡買是反話

黃自辯時稱該些金錢是用以處理其弟在內地的物業。對於「明天低過0.2，盡買」的訊息，黃稱因他的胞妹小時候很易哭，他會叫其妹：「盡情喊。」故他叫妹「盡買」，其實是這話的反話，實情時叫胞妹不要買。

官質疑反話成效

高官裁決時稱，明白不同家庭有不同的溝通方式，但是面對面對話時，可憑語氣或表情判斷，靠訊息卻無法觀察，對黃以訊息向妹說反話，質疑是否能達致令其妹知難而退的效果。

認為黃的說法既荒謬又牽強

高官又指，黃任多間上市公司的主席，必然知道任何一位理性的主席，都不會在訊息中向家人稱在某價位要大手買入其股票，形容黃的解釋是：「既荒謬，又牽強。」完全不能令人信服，並裁定他罪成。

案件編號：ESS 1735/2025