警隊刑偵短片《小角色・大意義》明上畫　葉雲龍周一鳴獻聲撐場

警隊短片《小角色・大意義——刑偵篇》將於6月10日在警隊影視平台P-TV上畫，故事由一名「刑偵新仔」的生活展開：滿枱文件、加班、錯過家人的生日……懷疑人生之際，另一主角「沙展南哥」出現，二人聯手偵破案件，令新人找到工作的滿足感。



故事有兩處彩蛋，除了片頭有警務處副處長（行動）葉雲龍錄製的旁白，片尾還有處長周一鳴亦獻聲撐場，以他做CID的親身感受勉勵大家。



梁柏祥（右）和蘇振深（左）在現實生活中都任職刑偵人員。（警聲）

梁柏祥（右）和蘇振深（左）都是貨真價實的刑偵人員。（警聲）

劇情透過「穿越、重生」橋段，講述一名「刑偵新仔」在一次懊悔的調查經歷中，奇妙地穿越回到案件起點，並遇到南哥。在南哥影響與帶領下，兩人聯手扭轉悲劇結局。看着受害人破涕為笑的那一刻，新仔終於明白那份無可取代的「心跳感覺」。

片中的兩位主角——偵緝警長梁柏祥（飾演 南哥）和偵緝警員蘇振深（飾演 新仔）在現實生活中都任職刑偵人員。

蘇振深說，初時對「接戲」因害羞而有些猶豫，但他希望用另一方式打破大家對CID的迷思，最終鼓起勇氣演出。他分享道：「希望透過自己的親身演繹，讓同袍明白CID雖然辛苦，但當中的兄弟情和破案滿足感是無價的。」他更笑道：「原來拍片、演戲也不簡單，也會OT。相比起來，還是比較喜歡查案。」

梁柏祥（右）和蘇振深（左）希望透過短片，分享擔任刑偵人員的成功感和喜悦。（警聲）

梁柏祥則笑言自己查案就有經驗，即使面對雙屍命案現場仍可以冷靜處理，但自問根本不懂演戲。問到他如何在鏡頭前，瀟灑說出一句「因為有型囉」，他失笑道：「其實都NG咗好幾次！不過，我不是在演，而是真心想跟大家分享，當你實實在在幫到受害人、伸張正義時，表達出那份無可比擬的成功感和喜悅。」

短片有兩處彩蛋，分別是由警務處副處長（行動）葉雲龍錄製的開場旁白，以及處長周一鳴在片尾的真情獨白，以他做CID的親身感受勉勵警隊眾人。