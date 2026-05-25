黎家盈太空人｜同出警隊卓孝業感與有榮焉　信會為港帶來太空熱潮

神舟二十三號於今晚（24日）23時08分於酒泉發射中心升空，首位港產太空人黎家盈升空執行任務。當局在晚上8許舉行出征儀式，保安局副局長卓孝業表示，本港擁有首位太空人代表國家對香港的科研水平及人才水平的肯定和信任。作為前警務人員，他說對黎是警隊一份子感到與有榮焉、引以為傲。他認為，日後黎家盈完成任務後，會帶給香港另一波太空熱潮。



神舟二十三號於今晚（24日）23時08分升空。（直播截圖）

神舟二十三號於今晚（24日）23時08分升空。（直播截圖）

神舟二十三號於今晚（24日）23時08分升空。（直播截圖）

神舟二十三號於今晚（24日）23時08分升空。（直播截圖）

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卓孝業信會為港帶來太空熱潮 冀年輕人努力追夢

到場的保安局副局長卓孝業在出征儀式後表示，感到心情興奮及激動，認為香港擁有首位太空人代表國家，是對香港的科研水平及人才水平的肯定和信任。黎家盈來自警隊，他指作為前警務人員與有榮焉、引以為傲。他相信警隊曾經給她的訓練，讓黎家盈在身心及意志方面均可應付航天員艱辛的訓練，但認為，歸根究底也是黎個人的努力和質素。

卓孝業（資料圖片/廖雁雄攝）

卓孝業說，相信今次是一個好契機，當黎家盈完成任務後，會帶給香港另一波太空熱潮，或者科學研發的熱潮。他期望，港人隨著自己的志向讀書，又勉勵各行各業的年輕人，要努力去追求夢想。