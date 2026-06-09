公務員加薪｜警隊不滿跳point拉curve　李家超：獎罰分明制度公道

【公務員 / 公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬】政府今年10月起以「拉Curve」的方式評核公務員工作，新安排下最少會有5%人不獲「跳point」，要凍增薪點，警隊的工會憂掀擦鞋文化動搖廉潔。行政長官李家超今日（9日）強調「拉Curve」是「公道制度」，因為其獎罰分明，區分表現良好和不佳的公務員，有助建立公務員團隊士氣，切合他去年所提出的「部門首長責任制」中，向部門首長提出建立好制度和好團隊的要求。



李家超形容優化後的公務員評核制，是「公道制度」，因為其獎罰分明。（黃浩謙攝）

警隊不滿跳point拉curve 李家超：制度公道、獎罰分明

李家超出席行政會議前見記者，談及改善公務員評核制度。他認為這切合他在去年施政報告中，提出的「設立部門首長責任制」及「強化公務員評核機制」的內容，有利於提高政府治理能力和水平。

他續指，部門首長責任制要求部門首長建立好制度和好團隊，這需要清晰的獎罰制度，「獎罰分明與公務員評審機制息息相關」。李家超形容優化後的公務員評核制，是「公道制度」，因為其獎罰分明，透過有效制度區分公務員表現，有助建立公務員團隊士氣。

2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

李家超囑公務員事務局向同事解釋

李家超表示，改革目的令市民支持熱心工作的公務員，並對行為不達標的公務員提出改進要求，倘改進不了，需要按公務員管理制度處理。他表示公務員事務局已經保留彈性，容許部門首長在向局方落實新機制時，可以按照實際情況處理。李家超續指，明白公務員需要時間適應新機制，希望局方要多解釋和溝通。

警察評議會職方協會早前表明對「拉Curve」是否適用於紀律部隊，尤其是警隊有「商榷」，當評核結果直接與薪酬掛鉤時，容易產生「馬房文化」，動搖經年累月建立的公務員廉潔文化。協會建議探討不同方案，例如「半常態分布、設尾端切線」，容許在整體表現普遍達標的情況下，不強求每年都有人被列入最低級別。

警察隊員佐級協會引述多個警務人員意見，包括有人擔心新制度下無可避免會衍生「馬房文化」及「擦鞋文化」，將原本針對工作能力的評核扭曲為對該員工的「人脈關係」考驗，甚至動搖公務員團隊經年累月建立的廉潔文化，認為局方有責任設立機制嚴防有人以權謀私。

公務員（黃浩謙攝）

公務員加薪？局方稍後將向行會匯報

至於公務員今年是否有望加薪，李家超指一向有行之有效的處理機制是檢視六大因素再處理，包括薪酬趨勢淨指標、本港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方要求和公務員士氣。

他稱，公務員事務局已與公務員職方代表交流意見，稍後向行政會議匯報，由行會作出決定。