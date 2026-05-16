公院非急症病房延長探病時間　員工憂礙工作　醫管局稱未見壓力

醫管局早前表示，公立醫院將分階段延長兒科、復康或療養、護養服務，以及紓緩治療與寧養病房等非急症病房的探訪時間至9小時，急症病房探訪安排維持不變，目標於今年7月前全面實施。



有病房助理今早（16日）在電台節目指，擔心延長病房探訪時間的安排會影響前線員工的例行工作，指現時人手不足，處理例行工作已幾乎不夠時間，有關安排或分散人手，或會增加出錯機會。醫管局總護理行政經理唐華根表示會繼續與前線員工溝通，希望將影響減至最低，目前看不到員工有特別的壓力。



公立醫院將分階段延長兒科、復康或療養、護養服務，以及紓緩治療與寧養病房等非急症病房的探訪時間至9小時，急症病房探訪安排維持不變。（資料圖片/黃寶瑩攝）

醫管局總護理行政經理唐華根今早在港台節目《星期六問責》中，介紹公立醫院部分病房延長探病時間的安排。他指九龍中及新界西聯網已在5月初推行，其他聯網預計會在6月實施，少數要至7月才可實施。唐華根強調，已充分與前線員工溝通，目前看不到員工有特別的壓力。

病房助理馮先生致電節目指，現時公立醫院病房「人手本來已經掹掹緊」，職員每日需處理「Routine工作（例行工作）」，這些工作「平時做都係盡量趕，唔夠時間做」 ，如延長探病時間，家屬在場遇有情況等便會向職員查詢，屆時或令原已不足的人手分散。他認為或會增加出錯機會。

醫管局總護理行政經理唐華根公布將優化公立醫院探訪安排。（資料圖片/吳美松攝）

唐華根回應指會繼續與前線員工溝通，希望將影響減至最低。他又指會留意人手，作出適當調撥。

另有將近90歲的聽眾陸婆婆反映指對有關安排「好開心」，她在疫情後每年都會入院，認為「年紀大好需要家人幫助」，因此樂見公立醫院延長探病時間。