醫管局來電號碼下周二起漸逐轉用18285或18286開首　只有7個數字

醫院管理局今日（18日）公布，將由下周二（26日）起分階段轉用「18285」或「18286」的來電顯示開首號碼。新的來電顯示號碼會由七位數字組成，醫管局轄下各運作單位會獲分配一組介乎1828 500至1828 599或1828 600至1828 699的號碼。



醫管局發言人指，醫管局轉用18285或18286開首的來電顯示號碼後，市民可以清楚識別醫管局的來電，減少因為過多宣傳來電或擔心遇上電話騙案而拒絕接聽電話，甚至錯過來自急症室或病房的緊急來電。醫管局轄下各運作單位會在未來一個月分階段轉用特別來電顯示號碼，預計6月底完成。



醫管局今日公布，將由下周二起分階段轉用「18285」或「18286」的來電顯示開首號碼。（醫管局海報）

醫管局運作單位來電顯示及致電號碼：



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醫管局預計6月底完成轉用特別號碼 冀減少因誤會拒接聽情況

醫管局轄下各運作單位，包括公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處，會在未來一個月分階段轉用特別來電顯示號碼，預計6月底完成。局方鼓勵經常使用公立醫院服務的市民，儲存新的來電顯示號碼至手機通訊錄，有助減少因誤會而導致的拒接情況。

醫管局：職員親自致電會提供相關資料以核實身份

醫管局發言人補充，轉換來電顯示工作會分階段進行，各運作單位的轉換時間有所不同，市民接聽公立醫院來電時應小心核實來電者身份。局方如需聯絡市民，一般會透過職員親自致電，並提供相關資料以核實身份，提醒市民不應向來歷不明的來電提供任何個人資料，避免洩露私隱。如懷疑接到詐騙電話應向警方求助。

市民回撥來電號碼只會聽到錄音提示來自哪一間醫院或診所

醫管局指，所有18285或18286開首的號碼，只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，協助公眾識別來電。當市民回撥來電號碼，一般只會聽到電話錄音提示，告知來電是由哪一間公立醫院或診所撥出，如有需要，職員稍後會再主動聯絡；該撥號不會接駁至相關公立醫院或診所。轉換來電顯示號碼後，致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼仍維持不變，市民可瀏覽局方網頁查看相關的致電號碼。

此外，醫管局亦提醒，基於運作需要，部分醫管局運作單位仍會保留少量直線電話或以手提電話聯絡市民，此類來電顯示將不會以18285或18286作為開首號碼。