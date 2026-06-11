聯合醫院引全港首疼痛管理創新技術　「生蛇」婆婆治療後痛感減半

觀塘基督教聯合醫院引入全港首項疼痛管理創新技術「scrambler」疼痛治療，以非痛覺訊號取代內源性中痛訊號，現時廣華醫院已引入第二部機器。



有「生蛇」婆婆痛症持續9年，今年5月尾開始接受「scrambler」疼痛治療，至今10次治療後，她指痛感減半。



院方即場以「scrambler」疼痛治療技術為病人治療的整個過程，會加大電流直至病人有感但需確保感覺非痛感。（陳巧恩攝）

八旬婆婆「生蛇」痛症持續9年 疼痛程度在10次療程後輕微

八旬的黃婆婆，2017年大腿內側患上帶狀疱疹後神經痛（俗稱「生蛇」），一直接受藥物治療以減輕痛楚。無間斷的痛感令她行動困難，有「火燒」的感覺，甚至影響日常生活，令她對生活毫無興趣，感覺煩厭，直言「生蛇真係要生要死，有時覺得死咗去算」。

黃婆婆由今年5月尾開始接受「scrambler」疼痛治療，至今已完成10次療程。從起初10分痛感當中達9分，到現時只有4分，痛感在兩星期內減半，亦能藉此停止服用神經痛藥物。她分享第一次完成療程後立刻沒有任何痛感，直指「好開心」，雖然一日多後痛感會復發，但程度輕微。她更在會上贈送手作花瓶答謝醫生。

黃婆婆（右）指「生蛇」令連她站立都成問題。（陳巧恩攝）

黃婆婆為醫護人員送上自己親手製作的花束，用果汁瓶和空氣清新劑作花瓶。（陳巧恩攝）

透過重覆療程 痛覺系統輸入「非痛」合成訊息至大腦

「scrambler」疼痛治療屬於非入侵性，利用人工神經元，經皮膚電極向痛覺系統輸入「非痛」的合成訊息，經過負責處理痛感的c神經傳送到大腦，臨床上通過多次療程逐步「重新訓練」痛覺處理。

一般病人的痛楚會在幾個療程內減少50%以上，而且痛楚緩解較持久，可持續數星期至數月不等。主要適用由神經系統損傷或疾病引起的痛症，暫時處理的個案最多是由化療引起的周邊神經病變，第二是生蛇。

「scrambler」疼痛治療機器。（陳巧恩攝）

28位病人平均治療10次後 疼痛指數下降79% 12人治療後痛楚消失

醫院收集上年8月至今年2月期間28位病人數據，17女11男，年齡介乎16至88歲，平均年齡為61歲，通常被診斷為神經痛症，平均療程次數為10次，每次時間介乎35至45分鐘。疼痛指數在治療前平均數達到6.5分，治療後下降79%至1.4分，雖然治療一個月後反彈到3.1分，整體亦錄得超過50%顯著疼痛改善，而且有12位病人在治療後痛楚感覺即時完全消失。

朱嘉麗醫生分享鼓舞成績，令病人免受打針藥物痛苦，重拾正常生活（陳巧恩攝）

部門主管：完成療程48小時後無痛感才算完成整套療程

聯合醫院麻醉及疼痛治療科部門主管朱嘉麗醫生表示，「scrambler」採用「no pain no treatment」治療理念，完成療程48小時後沒有痛感才算完成整套療程。如果痛感復發，可以接受加強治療，所需次數會比首回治療少。

她補充說，「scrambler」疼痛治療比其他神經電刺激有效是因為這項技術使用長度不一的電波，對比其他使用同一頻率的電波有更強耐受性，「會無咁容易鈍，好似平時食藥食得多都容易鈍咗。」

不過不是所有痛症的病人都適合使用此治療技術，醫生會為合適病人進行臨床評估後處方「scrambler」疼痛治療。朱醫生指需先確保病人的痛楚是否屬於神經痛類別，一些「禁忌症」例如懷孕、曾經植入心臟起搏器或血管支架和與大腦相關的疾病均不適合接受此治療技術。

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