知名童星驚傳噩耗　患「生蛇」一周內離世　或因自行服藥發生意外

美國知名童星布雷克·蓋瑞特（Blake Garrett）於8日過世，享年33歲。



據外媒透露這位前童星曾因身體劇痛就醫，被診斷出帶狀疱疹（生蛇、水痘），家屬懷疑他可能因自行服藥緩解疼痛而發生意外。

Blake Garrett（GettyImages）

Blake Garrett曾演出《How to Eat Fried Worms》、《Aladdin and His Magical Lamp》等電影：

蓋瑞特曾在2006年電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）中飾演主要角色，獲得青年藝術家獎最佳青年團體演出獎，還曾演出《阿拉丁神燈》（Aladdin and His Magical Lamp）等電影。

根據《TMZ》報導，蓋瑞特的母親卡蘿·蓋瑞特（Carol Garrett）證實兒子已於上週日離世。她表示家人仍在等待法醫的驗屍報告，以確定正式死因。卡蘿透露，蓋瑞特上週因劇烈疼痛前往奧克拉荷馬州急診室就醫，隨後被診斷出罹患帶狀疱疹。

母親透露可能死因

卡蘿表示，蓋瑞特可能為了緩解病毒感染造成的疼痛而自行服藥，她認為兒子的死可能是一場悲劇性的意外。她提到，過去三年蓋瑞特在奧克拉荷馬州塔爾薩過著美好的生活，成功戒除毒癮後真正改變了人生。這位母親的說法顯示，這起死亡事件可能與疼痛管理不當有關。

蓋瑞特出生於德州奧斯汀，童年時期演藝事業相當活躍。他早期在當地製作的《阿拉丁神燈》和《花生漫畫：查理布朗致敬》（Peanuts: A Charlie Brown Tribute）等劇中擔任主角。10歲時，他參與了《班尼的繽紛世界國際巡迴演出》（Barney’s Colorful World International Tour）。

2006年，他在電影《如何吃炸毛蟲》中飾演普拉格（Plug）一角，這個角色為他贏得青年藝術家獎最佳青年團體演出獎。

