女子網購拆快遞後捽眼「生蛇」險盲　醫生教感染帶狀皰疹時處理法

趁着換季和電商優惠活動，很多人家裏收到的快遞多了起來。然而，拆快遞時若不小心，一個小小舉動就可能會危及生命健康。



杭州一位女士拆完快遞後隨手揉了揉眼睛——確診眼部皰疹！

示意圖（AI生成圖片）

拆個快遞怎麼成了「導火索」？

27歲的陳女士是個「網購達人」，圍繞「雙十一」大促囤了不少貨。前幾天，她興高采烈地拆開一堆快遞後，感覺眼睛有點癢，便順手揉了揉。沒想到，幾小時後，她的左眼周圍開始發紅，並出現了灼痛感。到了晚上，疼痛加劇，眼周皮膚甚至冒出了一簇簇小水皰。陳女士嚇壞了，趕緊到醫院就診。

接診的醫生診斷，陳女士患的是「眼部帶狀皰疹」。醫生強調，這種疾病並非由快遞包裝上的病毒直接感染所致，真正的病因是她體內早已潛伏的「水痘-帶狀皰疹病毒」被激活：

小時候感染的水痘病毒，會長期潛伏在神經節內，當近期熬夜、勞累導致免疫力顯著下降時，這些處於休眠狀態的病毒就會被再次激活，並沿着神經纖維移動到皮膚表面，引發疼痛和簇集水皰。

而拆快遞後揉眼這個動作，則可能成為關鍵的「引爆點」。快遞包裝在運輸過程中可能沾染細菌、灰塵等污染物，用髒手揉眼會帶來兩種風險：

1. 可能引起眼表的局部細菌感染或炎症；

2. 這種「外部刺激」會給免疫力本已下降的免疫系統增加額外負擔。兩者疊加，便大大提高了潛伏病毒被激活的風險。



感染後，陳女士出現了眼部瘙癢、紅腫、劇痛，並出現成簇皰疹。醫生表示，若治療不及時，病毒可能侵犯角膜、虹膜，導致角膜炎、視力下降，甚至形成角膜瘢痕，併發青光眼、虹膜睫狀體炎等嚴重問題，不僅恢復周期長，還可能對視力造成不可逆的損傷。

此類事件已發生不止一起。湖北一女子在拆快遞時揉了下眼睛，中午眼睛就開始癢、紅腫，去醫院被確診為皰疹病毒感染。

帶狀皰疹俗稱「生蛇」 神經痛是典型臨牀表現之一

有數據表明，約90%以上的成人體內都潛伏有水痘-帶狀皰疹病毒，大約1/3的人在一生中會患帶狀皰疹。

在2000多種皮膚病中，帶狀皰疹是最疼的皮膚病之一，又被人們稱為「生蛇」，並且潛伏期很長。專家表示，帶狀皰疹作為中老年人最常見的感染性疾病之一，年齡是其最重要的危險因素，年齡越大越容易患病，病情也更嚴重。神經痛是帶狀皰疹典型臨牀表現之一，可為鈍痛、抽搐痛或跳痛，常伴有燒灼感，多為陣發性，也可為持續性，可能讓人「痛不欲生」，也可能讓人「長痛不已」。

此前，帶狀皰疹上熱搜後，評論區很多網友現身，表達了對這種病的心有餘悸，「痛」是關鍵詞。

延伸閲讀：生蛇非中老年專利 年輕患者訴惡蛇纏身之苦

眼部帶狀皰疹 嚴重會影響視力甚至死亡

據醫生介紹，陳女士患的眼部帶狀皰疹是帶狀皰疹的一種特殊臨牀類型。抵抗力差是帶狀皰疹的常見誘因，這種病毒潛伏在體內，當身體抵抗力下降時，病毒就會被激活，從而引發帶狀皰疹。這種疾病會影響神經和皮膚，主要症狀包括眼部皮皰疹、疼痛、紅腫、瘙癢等，還會出現同一部位的頭痛，可累及眼結膜。

患者會先出現單側眼瞼的腫脹、眼充血，疼痛較為劇烈，若醫治不當可能會導致角膜炎、角膜潰瘍、結膜炎等，嚴重者會影響視力，繼發腦炎甚至造成死亡。而且隨着病情的演變，很多患者會在皰疹乾燥、結痂後伴有持續日久的併發症——帶狀皰疹後遺神經痛。

醫生提醒：拆完快遞一定要洗手！

醫生表示：

快遞外包裝由於運輸過程長，有許多髒污殘留，我們拆完快遞後，這些微生物就可能通過手的接觸，導致感染發生。

若出現感染症狀時，可先用抗病毒的藥物來包敷眼睛，疼痛明顯者可使用布洛芬、阿司匹林等消炎止痛，如果患者眼部帶狀皰疹症狀比較嚴重，應及時就醫，規範治療。

醫生提醒，患上眼部帶狀皰疹，應注意以下幾點：

1. 注意清淡飲食，避免食用辛辣、刺激的食物；

2. 注意眼部衛生，建議將毛巾、臉盆等物品分開使用，以免導致交叉感染；

3. 注意休息，保證充足的睡眠，避免熬夜、過度勞累導致免疫力下降，加重病情；

4. 由於眼部帶狀皰疹會引起眼睛疼痛，應避免用手揉搓眼睛，令細菌進入眼睛而造成眼部感染。



帶狀皰疹在皮膚上表現為紅斑基底上的丘疹，水皰或膿皰樣的外觀，通常是單側的，呈帶狀分佈，不超過正中線，7~10天後開始結痂，2~4周內癒合。

醫生介紹，很多用「土方法」治療的帶狀皰疹患者，容易誤以為這種皮疹上的自限性是「土方法」治療的效果。很多人不知道的是，帶狀皰疹的可怕之處遠遠不止長在皮膚上的水皰，就算在皮疹消退後，患者仍然可能會出現以疼痛為主的帶狀皰疹後遺神經痛，可以持續數周、數月，甚至數年，是帶狀皰疹最常見也是最嚴重的併發症。長期慢性的疼痛會導致患者的日常生活、睡眠質量顯著下降，對精神情緒狀態也會產生非常不利的影響。

如果察覺自己感染了帶狀皰疹，應該在72小時內，到醫院皮膚科規範就醫診治，避免產生如帶狀皰疹後神經痛等併發症。

