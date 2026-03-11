生蛇｜感染率為90%？醫揭帶狀皰疹4類高危人群：50歲以上要小心

有一種疾病，它引發的疼痛劇烈時可接近分娩的痛感，令人痛不欲生，它就是帶狀皰疹。

本文審核專家：復旦大學附屬華山醫院皮膚科副主任醫師張臻



50歲以上人群，是帶狀皰疹高危人群，如何預防帶狀皰疹？快跟着小編一起來看看吧～

帶狀疱疹是什麼？帶狀疱疹有什麼症狀？（按圖看清👇👇👇）

這種病毒 中國人感染率為90%

帶狀皰疹俗稱「生蛇」或者「纏腰龍」、「串腰龍」，是一種常見病毒感染性皮膚疾病，現階段，帶狀皰疹每年新發病例達數百萬人。

帶狀皰疹是由水痘帶狀皰疹病毒引起的，在早期或者第一次感染的時候，由它引起的疾病叫水痘，主要患病人群為兒童，康復後雖然看起來完全正常，但其實病毒並沒有被真正殺死，而是躲在身體某個神經的神經節裏，待成年以後，當抵抗力下降時，病毒會再次復活，由它引起的疾病叫帶狀皰疹。

帶狀皰疹不止長在腰上（CCTV生活圈）

即使小時候沒有得過水痘，也有可能是隱性感染者，水痘帶狀皰疹病毒的感染途徑有接觸傳播、飛沫傳播。據統計，中國人水痘帶狀皰疹病毒感染率為90%，其中有30%的人，在一生當中某個時候會患上帶狀皰疹。

身體出現這兩種症狀 可能是帶狀皰疹找上了你

1. 疼痛

帶狀皰疹最主要的症狀就是出現混合疼痛，包括局部神經痛與炎症性疼痛。患者會感覺到針刺樣疼痛、火燒火燎的疼痛或者是刀割樣疼痛等比較鋭利、劇烈的疼痛。當疼痛非常劇烈時，可接近分娩時的疼痛。

帶狀皰疹會出現強烈疼痛（CCTV生活圈）

建議

當疼痛出現後，就需要趕緊就醫，確認一下是不是帶狀皰疹。

2. 皮疹

帶狀皰疹的體徵表現為皮疹。患者會出現一堆一堆、非常小的水皰，呈帶狀分佈，常出現在腰部、胸部、腿部等部位，也可以出現在臉上等其他任何部位，一旦破潰，就會形成大面積潰瘍或者糜爛。

帶狀皰疹會長滿一圈並危及生命嗎？

帶狀皰疹一般單側發作，不超過身體中線，也有兩側同時發作或者播散發生的情況，但帶狀皰疹圍成一圈也不代表一定會危及生命，二者沒有相關性。但出現帶狀皰疹後也不能拖着不管，任何一種感染，如果嚴重到一定程度，都有可能會危及生命。

健康小貼士：

如果懷疑自己患上了帶狀皰疹，就需要及時就診，抓住「黃金72小時」，在確診帶狀皰疹後，使用足量的、有效的抗病毒藥物來殺滅病毒，把它對人體的傷害降到最低。

如果帶狀皰疹治療不及時，可能會引發後遺神經痛，這種疼痛持續時間比較長，可能會長達幾十年，嚴重降低生活質量。想要預防後遺神經痛，從帶狀皰疹早期就要開始介入。

95%以上的成年人，在得過一次帶狀皰疹後，基本不會復發。

這4類人群 易患帶狀皰疹

1. 50歲以上人群

50歲後，人體抵抗力下降，抗病毒能力也會下降，體內存在的病毒就會趁機「攻擊」人體，所以50歲以後，帶狀皰疹發生率逐漸升高。

帶狀皰疹高發人群（CCTV生活圈）

2. 免疫功能低下人群

未到50歲，但免疫功能低下的人群，比如腫瘤患者、自身免疫性疾病患者和其他疾病患者，由於抵抗力比較弱，容易被潛伏的病毒「攻擊」，增加帶狀皰疹發生幾率。

3. 精神壓力較大的人群

帶狀皰疹同樣可能發生在年輕人身上，這類人群往往有一個共同特點：精神壓力大，或者受焦慮、抑鬱、難過等不良情緒影響。

當情緒不好時，抵抗力也會下降，此時就容易被潛伏的病毒「攻擊」，增加帶狀皰疹發生幾率。

4. 過度勞累人群：

過度勞累也會使抵抗力下降，增加帶狀皰疹發生幾率。

健康小貼士：

帶狀皰疹出現的原因，本質上是抵抗力下降後，抗病毒能力下降，身體無法鎮壓住體內的病毒，使病毒再次「復活」。

女子拆快遞後揉眼竟致帶狀皰疹（CCTV生活圈）

就像圖中這位27歲的陳女士，她患上帶狀皰疹，並非由快遞包裝上的病毒直接感染所致，真正的病因是她體內早已潛伏的水痘帶狀皰疹病毒被激活。

做好兩件事 幫你預防帶狀皰疹

1. 保持抵抗力

帶狀皰疹的誘發因素有睡眠不足、緊張、精神壓力大等，所以想要預防帶狀皰疹，就要儘量避免這些誘發因素，保持良好的生活習慣和心態，使抵抗力處於正常狀態，有抗病毒的能力。

2. 接種疫苗

接種帶狀皰疹疫苗後，發生帶狀皰疹的幾率大大降低，雖然有少數人仍會患上帶狀皰疹，但臨牀表現也比不打疫苗要輕。

建議50歲以上人群接種帶狀皰疹疫苗。一般情況下，疫苗接種一次即可，不需要重複接種。

抵抗力特別差的腫瘤患者、長期服用免疫抑制劑的患者，50歲以後即使得過帶狀皰疹，為了避免復發，可以選擇再次注射帶狀皰疹重組疫苗。

預防帶狀皰疹小貼士

1.中國人水痘帶狀皰疹病毒的感染率為90%，其中有30%的人，在一生當中某個時候會患上帶狀皰疹。

2.這4類人群，易患帶狀皰疹：50歲以上人群、免疫功能低下人群、精神壓力較大的人群、過度勞累的人群。

3.身體出現這兩個症狀，可能是帶狀皰疹找上了你：疼痛、皮疹。

4.做好兩件事，幫你預防帶狀皰疹：保持抵抗力、接種疫苗。



