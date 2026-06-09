法律系女生涉參與2019年灣仔區暴動　重審被裁定罪成　7.15判刑

法律系女學生被指在2019年8月31日，於港島區參與暴動，2021年受審後被裁定暴動罪脫兼得訟費。其後律政司上訴得直，案件被發還重審，女學生維持不認罪。案件今（9日）在區域法院裁決，法官李俊文指，女學生當時身穿黑衫黑褲，身上亦有防毒面罩等物品，認為環境證供具壓倒性的疊加效應，亦排除了事主是路人的可能性，裁定女學生暴動罪成，還押至7月15日判刑。



女被告湯嘉欣（25歲，學生）被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，原審法官李俊文裁定兩罪不成立。律政司上訴後獲判暴動罪上訴得直，藏武罪則維持罪名不成立。

區域法院。(黃浩謙攝)

官指被告當時穿黑衣及有防毒面罩

李官裁決時指，在考慮所有環境證據後，認為認為環境證供具壓倒性的疊加效應。被告在暴動時，全身穿著黑色衣物，亦有配搭防毒面罩、行山杖和雨傘及雨傘等物品，接納控方所指，她並非路人的說法，認為她是在知情的情況下，以「鼓勵」的形式參與暴動，裁定她罪成。

案件編號：DCCC512/2020