元朗襲擊案3白衣人上訴　指起刑點應降至4年半　官稱不務實即駁回

元朗西鐵站721襲擊事件，3名被指涉案的「白衣人」，承認暴動及串謀傷人等罪，被判囚4年8月至5年3月。他們認為判刑過重，就刑期提出上訴，案件今(25日)在上訴庭審理。其中一名上訴人指，他在月台調停白衣人和黑衣人，希望平息衝突，曾向車廂內的人稱：「唔好再挑釁。」並認為起刑點應由7年改至4年半。上訴庭法官指，案中是白衣人先挑釁，並稱：「唔輪到你（白衣人）叫人唔好挑釁。」又指律師建議的量刑起點不務車，即時駁回3人的上訴，並稱會在6個月內頒發判辭解釋理據。



三名上訴人：吳偉德、王浩昇及鄭文傑，3人各認一項暴動罪，吳及王另認一項串謀傷人罪，指他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。其中吳偉德因較早認罪，獲三分之一刑期扣減，判囚4年8個月；王浩昇及鄭文傑則判囚5年3個月。

三名上訴人：吳偉德、王浩昇及鄭文傑就判刑提出上訴，但即被駁回。(黃浩謙攝)

2019年7月21日，大批白衣人衝入港鐵元朗站車廂，多人手持長棍、藤條對車站及車箱內的人作無差別襲擊。（資料圖片 / 鄧穎琳攝）

大班白衣人殺上月台襲擊他人，情況極度混亂。（資料圖片）

兩上訴人另涉其他案件被判囚

庭上透露，兩名上訴人：吳偉德和王浩昇在白衣人案判刑後，分別因聲稱三合會社團成員和串謀販毒罪，分別被判監6個月，和16年8個月，刑期均和白衣人案的刑期分期執行。

吳稱有作調停角色

吳偉德的代表大律師陳詞時指，原審法官錯誤地拒絕吳的求情，尤其是吳是否屬調停角色，希望平息雙方的衝突。律師指，吳在月台時曾向車廂內的人稱：「唔好再挑釁。」吳亦有攔住其他白衣人進入車廂，但原審法官不接納該說法。

上訴方求起刑點降至4年半被批不務實

惟法官彭偉昌質疑，事件是白衣人先作挑釁，即使吳有向車廂內的人稱：「唔好再挑釁。」亦不影響判刑，彭官又指：「唔輪到你叫人唔好挑釁。」彭官又問，根據上訴方的說法，吳應獲減刑多少，律師回應稱，應把暴動罪原本的量刑起點監禁7年，下調至4年半，彭官聽罷指其說法不務實。

控方指吳說法牽強

控方回應指，吳當時沒有稱：「唔好再挑釁。」又質疑若吳要調停，為何不是向白衣人調停，指其說法牽強。彭官亦指該句話：「好難話係調停。」認為屬震懾。

彭官指案件涉及私了並針對市民

鄭文傑的代表大律師則認為，原審法官的量刑起點過高，又指鄭承認一項暴動罪，另外兩名上訴人則承認暴動和串謀傷人罪，但最終三人就暴動罪的量刑起點同為7年。惟彭官指，本案嚴重之處在於涉及「私了」，當時白衣人穿著「制服」，針對市民，鄭當時手持武器，狀似指揮他人。

鄭承認案情有提及曾襲擊他人

另一名法官楊家雄亦指，鄭原本亦被控串謀傷人罪，辯方和控方進行認罪協商後，鄭承認暴動罪，而串謀傷人罪則向法庭存檔，但鄭承認的案情亦提及鄭有襲擊他人。

官稱王可就販毒案提上訴

此外，未有律師代表的王浩昇庭上未有陳詞。法官彭偉昌則向王指，其串謀販毒案的原審法官決定，把該案刑期和白衣人案的刑期分期執行。若王認為兩案的總刑期太長，可以就串謀販毒案的刑期提出上訴。但彭官強調並非提示他在該案的上訴的理據，而是因王未有律師代表，遂向他解釋情況。

案件編號：CACC27/2025