退休警之子遊行縱火囚6年　稱已改過自新　官稱非減刑理由拒減刑

退休警之子涉在抗議國安法的示威中，有份燒雜物及向美心的捲閘掟汽油彈，被警截停後發現其棄下的背有3個汽油彈。他經審訊被裁定縱火等4罪成立，判囚6年。他就判刑上訴，早前被駁回，上訴庭今(19日)頒判辭解釋理據，指上訴人入獄後結婚，亦努力進修，同意他已改過自新，實屬可喜，但不能因他服刑期間行為良好而獲減刑，因此駁回上訴。



上訴人黃梓峻，被控兩項縱火，一項管有物品意圖破壞財產及一項盜竊罪。 案情指他於2020年7月1日下午，在港島區一個抗議國安法實施的遊行現場縱火，警方並在其遺下的背包搜出：汽油彈，警方雪糕筒膠套，及背面寫上「FXXK THE POLICE」字眼的外套等。他經審訊被裁定全部罪成，被判囚6年。

上訴人黃梓峻認為判囚6年明顯過重，到上訴庭求減刑被拒。(黃浩謙攝)

曾被送到加拿大升學

判辭透露，上訴人案發時17歲，原審判刑時剛滿20歲。他出世後，其父母發現他有語言學習遲緩問題。此外，上訴人於2018年被診斷患有抑鬱症及過度活躍症。至2019年時，上訴人的雙親不欲社會事件影響兒子，母親送他到加拿大，讓他在一間為過度活躍症學生提供特別照顧的學校就讀。但他於2020年暑假回港後，因為疫情緣故沒有再返回加拿大。

認為懲罰明顯過重

上訴人指，原審法官錯誤地就加重阻嚇的懲罰，未充分考慮他的狀況，及給他更生機會，為判刑是明顯過重。

官指上訴人當時目無法紀

上訴庭法官指，沒有證據顯示上訴人犯案和他的過度活躍症有關。相反，從上訴人攜帶的物品可見，他是有備而至的，絕非一時衝動犯案。案發日的集會是抗議實施《國安法》，是非常政治化的活動，警方事前已表明反對該集會。從片段可見，案發地點於案發時亂作一團，馬路滿佈磚頭，交通癱瘓，實際上現場發生暴亂。上訴人和他人連續向商鋪縱火，目無法紀，增加其罪責。原審法官因此上調刑期，也是有理可尋。

求診時認識護理員並結婚

上訴庭亦引述其妻及母的誓章，指上訴人曾就抑鬱症及過度活躍症求醫。他被判囚後數月，和該診所的一名護理人員結婚。上訴人入獄後，妻子對他不離不棄，甚至辭去診所工作，更頻繁地探訪他。妻子亦繼續幫助上訴人改善過度活躍症的症狀及學習控制情緒。

修讀都會大學心理學課程

上訴人在獄中報考DSE，取得相對滿意的成績，報讀都會大學的心理學課程，並通過考試取得學分，他亦獲得由香港管理專業協會頒發的食物衛生經理證書。

官指上訴人改過自新情況可喜

上訴庭指，上訴人在獄中努力進修，改過自新，希望在獲釋後能盡快融入社會，以及與妻子重建家庭，形容情況可喜。惟不能因上訴人在服刑期間行為良好而扣減刑期。因此駁回上訴。

本次上訴由法官：彭偉昌、陳慶偉及譚耀豪審理。

案件編號：CACC67/2023