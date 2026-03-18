衝擊立法會案｜王宗堯等7人就定罪及判刑上訴　全部被駁回

藝人王宗堯及前港大學生會會長孫曉嵐等多人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被裁定暴動罪等成，遭判囚逾4年半至6年10個月。被判囚6年2月的王宗堯及另6人，不服定罪或刑罰提出上訴。上訴庭去年12月聽取陳詞後，今(18日)駁回7人全部就定罪和判刑的上訴。



7名上訴人，包括經審訊被定罪的3人：林錦均、吳志勇、王宗堯，及認罪的4人：畢慧芬、孫曉嵐、羅樂生及沈鏡樂。區域法院暫委法官李志豪判7人囚4年7個月，至6年10個月不等。除王及畢爭議暴動定罪及刑期外，其餘5人只爭議刑期。

案件由法官彭偉昌、張慧玲和楊家雄審理。

藝人王宗堯被裁定暴動罪成被判囚6年2月，上訴被駁回。

案件原有14名被告，各人罪名及判刑如下表

王宗堯案發當晚曾到立法會大樓。（Facebook：@gregory wong 王宗堯）

2019年7月1日有大批示者闖入立法會大樓，並大肆破壞。(資料圖片)

代表王宗堯的資深大律師蔡維邦在早前陳詞指，暴動在下午1時許已發生，王在晚上11時才出現。影片只拍攝到王進入會議廳後將一袋物品交給他人，王攬了別人一下只是普通禮儀，不足以構成鼓勵暴動。蔡指，王到場有可能只是將充電器交給合法採訪的記者。王身處現場雖然魯莽，但他純粹想幫人，沒意圖鼓勵暴動。

王在原審時被判囚6年2個月，蔡在判刑上訴指王沒有暴力行為或帶領角色，原審法官以6年半為量刑起點屬太重。

代表孫曉嵐的大律師馬維騉指，孫在晚上11時許警方清場前才出現，她在會議廳逗留時間短，原審法官以6年半為量刑起點明顯過重。

律政司代表周天行反駁，示威者當日下午開始衝擊立法會，王宗堯明知已發出紅色警示和警方即將清場，仍進入會議廳的暴風眼位置，無論他現身多久，亦已參與了暴動，直指王送充電器一說荒謬。周天行亦指，原審法官已考慮個別被告的參與程度，量刑沒有出錯或過重。

案件編號：CACC63/2024