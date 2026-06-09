吳文忻病逝｜乳癌為女性癌症第3殺手　2023年5603宗新症、834人亡

現年51歲的前香港小姐吳文忻（現名吳忻熹，Natalie）在2024年8月宣告乳癌復發，更惡化至第4期，擴散至肝臟、骨骼及大腦，最終今日（9日）離世，引起社會對乳癌的關注。



根據香港癌症資料統計中心，2023年乳癌位居女性癌症榜首，並且是全港第二大常見癌症，該年錄得5,603宗乳癌新症，當中99%（5,585宗）為女性乳癌；同年有834宗死亡個案。



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缺乏運動、未有餵哺母乳等屬患乳癌風險因素

綜合衞生署及香港乳癌基金會資料，當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。乳癌會侵襲乳房組織，擴散至腋下淋巴腺，以至身體其他部位如肺部﹑骨骼﹑肝臟甚至腦部。

乳癌的真正成因至今尚未得到確定，但當婦女的個人或家族史確認帶有某些基因突變、有家族乳癌或卵巢癌病史、以及在30歲前胸部曾接受放射治療，患乳癌風險會較高。其他高風險因素包括缺乏運動、未有餵哺母乳等；正服用混合性避孕丸亦會增加患病風險。

乳癌的徵狀。（香港乳癌基金會網頁）

乳癌為女性第三位致命癌症 45至64歲發病風險高

根據香港癌症資料統計中心，2023年錄得5,603宗乳癌新症，當中包括5,585宗女性及18宗男性乳癌新症。年齡屆乎45至64歲的發病數字最多，佔整體五成（2,858宗），其次是65歲或以上，佔三成六（2,071宗）。單是女性，每13人就有1人有可能患上乳癌；確診年齡中位數亦升至60歲，按年增加兩歲，反映人口老化的影響。

乳癌是本港女性第三位致命的癌症，僅次於肺癌和大腸癌。2024年共有848名女性死於乳癌，佔女性癌症死亡人數的13.1% 。按每10萬名女性人口計算，女性乳癌的粗死亡率為20.7，而按每10萬名標準人口計算的女性乳癌年齡標準化死亡率則為9.8 。

吳文忻親友在其Facebook公布死訊（ Facebook截圖）

如乳房出現硬塊應求醫

在早期發現乳癌病徵，並立即接受治療的患者，存活率都相當高。衞生署提醒，如發現乳房有以下不尋常變化，應立即求醫：

．乳房出現硬塊

．乳房的大小或形狀有所改變

．乳房或乳頭皮膚出現異樣 (例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

．乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

．乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

．腋下有新增硬塊或皮膚變厚

