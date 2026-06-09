乳癌｜51歲吳文忻睡夢中離世！現5異狀即就醫　日專家8招防癌飲食

吳文忻逝世｜乳癌｜前港姐季軍吳文忻（吳忻熹）自2024年8月宣布乳癌復發後，就一直積極抗癌，可惜最終不敵病魔。今日（9日）其家人在社交平台公佈她已離世，享年51歲。乳癌是香港女性的第三位致命癌症，平日應進行自我檢測，若發現以下5個異常情況，應及早求醫。此外，日本專家亦分享了「8大飲食原則」有助預防乳癌。



吳文忻乳癌｜痛到站不起來！睡夢中安詳離世

2011年，吳文忻與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚，婚後育有兩女，便淡出娛樂圈，專心相夫教女。直到2024年接受訪問時才自爆，乳癌復發還惡化至第4期，並擴散至肝臟、脊椎以及大腦。面對病情的惡化，吳文忻直言「痛到站都站不直」，不過她一直非常樂觀。今年3月初，還為自己舉辦了一場「生前追思會」，導演彭秀慧等眾多好友都到場支持。她事後留言感謝好友：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

吳文忻家人在其Facebook發文表示，她是星期日（7日）晚入院，在最後的日子，家人和最好的朋友都曾前來探望，2個女兒亦有到醫院同媽媽道別。最終，她在睡夢中安詳離世。

乳癌成因是什麼？

乳癌是由於乳房附近不正常細胞出現失控性增生，破壞人體健康組織和器官，形成惡性腫瘤。據本港癌症網上資源中心資料顯示，女性罹患乳癌的風險因素大多與生活方式有關，包括：

1. 缺乏體能活動

2. 飲酒

3. 更年期後肥胖

4. 年齡增長

5. 從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳

6. 較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經

7. 曾患乳癌或卵巢癌

8. 曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌

9. 正接受荷爾蒙補充治療

10. 正服用混合性避孕丸



乳癌自我檢測法

乳癌並非僅限於出現硬塊，還有許多關鍵警示信號。除了臨床和乳房X光造影檢查之外，我們日常也可自行檢查，若發現以下5種異常情況，應立即求醫。

1.留意乳房有否出現皺紋、凹陷或皮疹。

1. 留意乳房有否出現皺紋、凹陷或皮疹。 (Pixabay)

2.留意皮膚是否變厚或出現硬塊。

3.乳房形狀或大小是否有所改變。

3. 乳房形狀或大小是否有所改變。 (Pexels)

4.乳房或腋下是否出現持續的不適或疼痛。

4. 乳房或腋下是否出現持續的不適或疼痛。（magnific）

5.乳頭形狀有否改變、出現分泌物或皮疹。

乳癌預防｜日本專家防乳癌8大飲食原則

即使出現上述徵狀，亦毋須過分擔心，在月經來潮之前，乳房也會感到腫脹及敏感。某些種類的良性乳房腫瘤也會感覺疼痛。不過，要預防乳癌也可從飲食中着手，日本擁有多年治療癌症經驗的西台院長及外科醫生済陽高穂就提出預防「乳癌」的飲食規則。

1. 蔬菜和水果1天要吃350公克

蔬果可以消除在血液中的活性酸素，預防癌症。不過，蔬果一旦加熱，內含的維他命就會被破壞，建議不要過度加熱，也可生吃，如沙律菜。

蔬果可以消除在血液中的活性酸素，預防癌症。(Pixabay)

2. 減少攝取動物性脂肪

由於體內大腸分解動物性脂肪後會出現「二次膽汁酸」，這些二次膽汁酸中含有致癌物質，令罹患癌症的風險增加。

由於體內大腸分解動物性脂肪後會出現「二次膽汁酸」，這些二次膽汁酸中含有致癌物質，令罹患癌症的風險增加。(Pixabay)

3. 一天一餐菇菌海藻類食物

菇菌類類食物中有著增加血液中的淋巴球，能讓增強免疫力。海藻類則有著消滅體內壞死細胞以及癌細胞的作用。海藻營養｜新超級食物穩定血糖紓緩柏金遜5好處 海帶昆布點分？

菇菌類類食物中有著增加血液中的淋巴球，能讓增強免疫力。(Pixabay)

4. 多攝橄欖油

有研究實驗用初榨橄欖油餵飼白老鼠，6星期後關節炎情況不但得到改善，就連關節腫脹與軟骨損壞等病情都一樣減少。在飲食中加入橄欖油，患關節炎的機率較低，但有研究比較兩組食用橄欖油與魚油達24周的人，前者的發炎指數下跌了38.5%、後者則是40-55%。橄欖油可保護細胞，避免細胞DNA受損，進一步有助防癌。

橄欖油可保護細胞，避免細胞DNA受損，進一步有助防癌。(Pexels)

5. 多吃胚芽米或全麥麵包

內含豐富的食物纖維和維他命、礦物質，有助穩定血糖，可好好補充身體所需的營養素，以達致防癌。

內含豐富的食物纖維和維他命、礦物質，有助穩定血糖，可好好補充身體所需的營養素，以達致防癌。(Pexels)

6. 檸檬和蜂蜜增免疫力

檸檬有著維他命C和檸檬酸，跟蜂蜜中的花粉，均有助增強免疫能力。

檸檬有著維他命C和檸檬酸，跟蜂蜜中的花粉，均有助增強免疫能力。(Pexels)

7. 多飲用豆漿

豆漿富含可提高免疫力的乳酸菌，對於提升免疫力有莫大幫助！

豆漿富含可提高免疫力的乳酸菌，對於提升免疫力有莫大幫助！（Pixabay）

8. 盡量維持少鹽飲食

攝取過多鹽分加重身體負擔，從預防癌症的觀點來看，不要加重身體負荷，令所有器官能正常運作。