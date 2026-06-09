吳文忻病逝｜年輕女性乳癌風險增　附7大症狀＋9大高危族群

現年51歲的前香港小姐吳文忻（現名吳忻熹，Natalie）多年來積極勇敢抗癌，惟今日（9日）傳出噩耗，家人及好友透過其個人社交平台證實，Natalie於早上在醫院睡夢中安詳離世。吳文忻過去曾透露胸部腫瘤急劇惡化，出現流膿、異味等情況，惜最終不敵病魔。她的離世再次喚起公眾對乳癌的關注，尤其近年乳癌有年輕化趨勢，年輕女性絕不能掉以輕心。



Facebook截圖

吳文忻日前向傳媒透露，過去一、兩個月病情反覆令她心力交瘁，更曾開直播透露情緒低落，「直頭日日爆喊」，而這一切源於胸部腫瘤的急劇惡化。她表示「因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住。」然而，正是這份與死亡的接近，反而激發了吳文忻的求生意志，決心必須重新振作，透露即將前赴深圳接受治療。雖然吳文忻的抗癌之路走到終點，但她勇敢面對疾病的態度，喚起了不少女性對乳癌的警覺。

吳文忻親友在其Facebook公布死訊（ Facebook截圖）

根據癌症網上支援中心資料顯示，乳癌是香港女性最常見的癌症。在2023年，女性患乳癌的新症共有5585宗，佔本港女性癌症新症總數的28.9%。醫管局提醒，當乳腺細胞失控分裂和生長，便會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤即為乳癌。患上乳癌後，乳房、乳頭及腋下有機會出現7大症狀。

乳房部位：

1. 出現任何體積的硬塊，不論大小都應立即留意。

2. 乳房的形狀或大小有所改變，例如兩側乳房變得不再對稱。

3.乳房表面出現點狀凹陷，即俗稱的「酒窩徵」。

4.乳房表面出現靜脈擴張，或呈橙皮紋般的粗糙變化。

乳頭部位：

1.自動流出分泌物，包括透明、帶血或膿狀液體。

2.乳頭出血或向內凹陷。

腋下部位：

1.出現腫脹或淋巴結脹大，觸摸時會感到有硬塊。

醫管局提醒，不少女性在月經前會感到乳房明顯脹痛或摸到硬塊，這是由於周期性荷爾蒙分泌轉變所致，屬於正常的生理反應，不必過分擔心。

而乳癌的出現並非完全無跡可尋，癌症網上支援中心就歸納出以下9類患乳癌風險較高的人士。如果你或身邊嘅親友符合以下任何一項描述，就應該更加留意身體變化，定期進行自我檢查及專業篩查，切勿掉以輕心！

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乳癌9大高危族群

1. 性別

乳癌患者以女性為主，但男性同樣有機會患上乳癌。

2. 年齡

隨着年齡增長，患乳癌的風險亦會相應提高。

3. 遺傳

若母親、姊妹或其他直系親屬曾患乳癌，發病機會較高。研究顯示，約5%至10%的乳癌個案可能與遺傳有關。

4. 經期

12歲以前初經或55歲以後才停經的女性，因身體長期暴露於雌激素之中，患乳癌風險較高。

5. 飲食

長期進食高動物脂肪食物的人士，患乳癌風險亦會增加。

6. 生活習慣

吸煙、嗜酒、缺乏運動均會提高患癌風險。

7. 生育

從未生育或35歲以後才首次生育的女性，患乳癌風險相對較高。

8. 藥物

長期服用避孕藥或接受賀爾蒙補充療法五年以上者，亦屬高危一族。

9. 個人腫瘤病歷

曾經罹患霍傑金氏淋巴瘤、肺腺癌、腸癌等癌症，或兒童時期曾經患癌者，患乳癌風險亦較高。