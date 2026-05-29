預防癌症｜乳癌年輕化趨勢明顯　醫示警7狀況別拖：早期很多不痛

「我才30幾歲，怎麼可能是乳癌？」這是許多年輕患者確診前最常說的一句話。根據國際研究與臨床觀察，乳癌年輕化的趨勢正在加速，亞洲女性的發病年齡本就比歐美更早，不少台灣患者確診時只有30多歲或40出頭。



台灣乳房外科醫生賴鴻文指出，年輕女性的乳癌之所以更容易被忽略，在於患者普遍認為「不像」——沒有家族史、沒有抽煙習慣、沒有明顯症狀、平時健康，摸到硬塊時往往以為只是生理期影響，一拖再拖。加上年輕乳房組織較緻密，初期腫瘤也不易被察覺，更需提高警覺。

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賴醫生提出出現下列7種狀況時應盡快就醫：摸到固定硬塊、乳房局部凹陷、乳頭異常分泌物（尤其血色）、單側乳房變形、皮膚出現橘皮樣變化、腋下摸到腫塊，以及長期局部疼痛但未改善。他特別提醒，早期乳癌很多時候不會痛，「不痛」並不代表沒事。

研究顯示，肥胖、缺乏運動、飲酒、長期晚睡或輪班工作、初經較早、未生育或晚生育，以及特定家族遺傳基因（如 BRCA1/2）均與乳癌風險增加有關。目前乳癌治療已大幅進步，包含標靶治療、免疫治療、精準醫療等多種選項，早期發現仍是最關鍵的保命因素。

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