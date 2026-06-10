裝修工公屋單位拋下煽動字句紙張　求情透露被收回單位　判囚10月

裝修工人涉於前年國慶翌日及去年12月立法會選舉前兩天，兩次在秀茂坪安達邨單位，拋下多張寫有煽動字句的紙張，他早前承認兩項煽動罪，求情透露因本案而被收回公屋單位，感後悔亦對不住家人。總裁判官蘇惠德周二(9日)在西九龍裁判法院判刑指，裝修工選擇特別日子犯案，有一定預謀，認為並無減刑理由，判他入獄10個月。



被告黃振輝（55歲，裝修工人）被控兩項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，指他於2024年10月，及2025年12月5日，在安達邨拋下具煽動性字句的字條。

被告黃振輝在西九龍法院認罪判囚10月。

國安處在紙張上確認被告指模

案情指，觀塘區議員許有為在2024年10月2日，在安達邨禮達樓平台，發現寫有「殺警 幫手足報仇」、「殺死皇蟲大陸豬」等煽動字句的紙張。去年12月5日，物業經理在俊達樓平台發現寫有「光復香港 唔好投票」的紙張。警方共檢獲59張紙張，國安處在紙張上確認被告指模。被告在警誡下承認拋下紙張。

因犯本案被收回公屋單位

被告的報告指，被告原為全職建築工人，因社會運動及疫情變成散工；心理專家指被告因不懂控制這份「怨氣」，從而干犯本案。辯方又指，被告在求情信提到，他因干犯本案，被房署稱收回其公屋，他感到對不住女友和女兒，女兒亦撰寫指被告是好爸爸。辯方指，被告因受網上帖文影響才誤解政府政策。

特別日子犯案有一定程度的預謀

蘇官判刑時指，被告拋下的紙張，其傳播力不比網絡，只局限於屋邨範圍，惟被告在特別日子前後犯案，亦將紙張剪碎散佈，行為有一定程度的預謀。而他所寫下的文字，涉教唆他人殺害警務人員和其家人，亦有包括內地居民及政府官員等，亦合理化暴力，文字內容亦詆譭警隊腐敗及濫權。蘇官認為並無減刑因素，判被告入獄10個月。

案件編號：WKCC 2368/2026