支聯會案｜支聯會律師指控方證據未提武力及非法手段　官押後裁決

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（19日）續結案陳詞。鄒幸彤指，支聯會一直講事實講證據，作為公民去審視議題，要求問責，即使那樣傷害到共產黨的領導地位，亦不屬破壞。法官問她是否指基於事實，作公道的批評就不是破壞，鄒同意。代表支聯會的律師則指，控方引何俊仁的文章舉證，但何未有作供，若以字面理解其文，文章內絕無提及武力或其他非法手段。



3名法官聽畢陳詞，法官李運騰稱初步料7月中或有裁決，屆時會提早知會各方。



鄒幸彤陳詞指支聯會一直講事實講證據，作為公民去審視議題及問責，即使那樣傷害到共產黨的領導地位，亦不屬破壞。。(資料圖片)

鄒指憲法並非用以綁住普通人

沒有律師代表的鄒幸彤，今親自作陳詞時指，「憲法」是用以規範權力，而非用以綁住普通人，而憲法和結束專政是有一種共生關係。她指中國憲法演繹成共產黨擁有至高無上及無限權力，法官即打斷指這是鄒的理解，鄒同意。她又指，共產黨領導的國家都不會被選下台，即使將共產黨的領導地位推到最盡，充其量是君主立憲形式，是象徵式沒有實權。法官問是否如新加坡總統？鄒認同。

鄒又呈上南韓前總統全斗煥因策動政變，被裁定叛亂罪成的案例，指當年的5.18光州民主運動，實與六四相似，但南韓其後開始轉型為民主，亦有當權者入獄。南韓法院判辭指出，無論憲法如何被修改和通過，也不能違反對民主和自由的保障。

控方未提及用了甚麼非法手段

鄒又指，控方未有提出被告使用了什麼非法手段，是本案最大問題。控方指支聯會鼓勵抗爭是非法，但說不出抗爭怎樣違憲。法官認為，暴力革命可以結束一黨專政，鄒不同意，結束一黨專政可以是動機，單靠武力革命不能結束專政。法官不認同，指劇集《Designated Suvivors》就是說放炸彈。鄒反駁，那並不會結束一黨專政，因為新任領導層或更加專政。

支聯會是作為公民審視議題

鄒又指，支聯會一直講事實講證據，作為公民去審視議題，要求問責，即使那樣傷害到共產黨的領導地位，亦不屬破壞。她舉例指，例如食肆的食物有曱甴，食客作討論並不屬破壞餐廳聲譽，食客公開指食肆食到曱甴，亦非惡意破壞。

官總結基於事實公道批評不是破壞

法官問，如果叫其他人因而不再到該食肆，鄒稱就算呼籲罷食也是正當行為，因那是出於公眾健康着想。法官最後總結，基於事實，公道的批評就不是破壞，鄒同意。

鄒指本案是利用法律重新定義

鄒又指，結束一黨專政的綱領已存在30多年，最直接受煽動的是支聯會本身，因為那些認同綱領的人會加入支聯會。她認為本案是權力嘗試利用法律重新定義是非對錯，被告尋求公義，被說成利用苦難，要求還政於民，被說成顛覆國家。她希望法庭能夠在價值被重塑的時刻，守住法律的底線。

何俊仁文章絕無包含武力及非法手段

代表支聯會的資深大律師林芷瑩指，控方舉證時引用被告何俊仁的文章，但何未有出庭作供，文章只能從字面意思理解，絕對沒包含武力或其他非法手段。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC 155/2022