黎智英案｜政府求取黎逾1.27億財產　黎獲退還200萬罰款亦須充公

壹傳媒創辦人黎智英因勾結外國勢力，被裁定違反《港區國安法》，及串謀煽動等罪成，今年二月被判囚20年。政府本月初即入稟要求充公黎智英的財產。根據律政司的入稟文件，他們要求充公黎的資產至少1.27億元，除了涉及黎及公司的戶口及股份等資產外，亦包括黎的助手Mark Simon持有的公司。至於黎早前就科技園欺詐案上訴得直，獲退還的200萬罰款，及黎曾支付的1千萬元保釋金，亦同樣要求充公。高等法院將於7月8日處理有關申請。



原告為律政司司長，被告為黎智英。

入稟文件透露，律政司亦要求充公由Mark Simon個人或與黎共同持有的公司。（路透社資料圖片）

陳梓華作供時提及黎曾把旗下一間公司轉給他，該公司內的8萬元款項，亦需被充公。陳就同案被囚6年3月。

黎個人及公司戶口款項逾4441萬

律政司司長要求法庭頒令，充公黎智英持有、擁有和控制的相關財產，包括黎個人和相關公司在多個銀行戶口內的總結餘。其中涉及黎個人持有的戶口，共涉15個，總結餘合共3229.8萬多元。至於黎相關公司共涉17間，涉及47個戶口，總結餘合共為1211.4萬多元。

要求充公17間公司股份

此外，律政司要求充公黎持有多間公司的股份，或相關公司股東持有的股份，共涉及17間公司，包括：壹傳媒有限公司(Next Media Limited)、力高顧問有限公司(Dico Consultants Limited)、Next Animation Studio Limited、Chartwell Holding Limited、Lai’s Hotel Properties Limited、Comitex Holdings Limited、Comitex Knitters Limited、Firm Way Investments Limited等。

有充公司由Mark Simon持有

該17間公司中，部份由黎智英持有，亦有公司由黎和他人持有。如力高顧問有限公司由黎和其助手Mark Simon共同持有，Firm Way Investments Limited則有黎、其長子黎見恩和Mark Simon共有持有，Chartwell Holding Limited則有Mark Simon獨自持有。

在入稟狀中，律政司司長列出黎在Comitex Holdings Limited和Comitex Knitters Limited兩間公司持有的股份，其相關估值分別為7.3萬多元和7131.4萬元。至於其他公司，律政司司長未有就黎持有該些股份，列出估值。

黎智英曾就涉科技園欺詐案，及違反國安法案件，先後支付過1千萬元保釋金。黎後來不獲保釋，但律政司要求該些保釋金均需被充公。(資料圖片)

黎智英早前就欺詐科技園案上訴得直，他原本被罰的200萬元，亦獲退回，但律政司要求這筆退款，亦需被充公。（資料圖片）

保釋金及上訴得直退款亦須被充公

此外，黎在科技園欺詐案及勾結外國勢力案，各曾支付500萬元保釋，合共1千萬元，而黎在科技園案亦判上訴得直，法庭亦曾頒令可退回200萬元罰款。但律政司就是次的入稟中，亦要求黎在這兩案的保釋金，以及該退回的200萬元罰款，都被列為他們要求的充公財產。

送贈陳梓華公司戶口的8萬亦須充公

除此以外，黎的審訊中曾提及他曾把一間名為LACOCK INC的公司轉贈給同案被告陳梓華，該公司的銀行戶口有8萬元，律政司亦要求把那8萬元充公。

總額至少1.27億

就律政司所列要充公的財產，總額至少1.27億元。根據司法機構網頁顯示，法庭將於今年7月8日處理該充公令，預計需時1小時。

案件編號：HCMP518/2026