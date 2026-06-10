BTS演唱會｜Live Nation會員門票早上預售　官網曾現「短暫延遲」

【bts/livenation/live nation bts】韓國超人氣天團BTS將於明年3月4日及6至7日，在啟德主場館舉行《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’》演唱會，主辦方Live Nation今日（10日）早上開始預售會員門票及附酒店住宿套裝的Trip.com門票。不過，其官方網站因流量極高，曾出現「短暫延遲」，至中午主辦方在社交平台公布官網系統已完成修復，並恢復正常服務。有BTS粉絲對此表達不滿，指「等到啲飛全部暫停無可售嘅時候先恢復正常系統服務」。



Live Nation官方網站因流量極高，出現「短暫延遲」。（Instagram截圖）

Live Nation官網現已完成修復。（Instagram截圖）

全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣布將於2027年3月登陸香港啟德主場館，連開三場「BTSWORLDTOUR‘ARIRANG’」演唱會。（Liva Nation圖片）

全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣布將於2027年3月登陸香港啟德主場館，共開三場「BTSWORLDTOUR‘ARIRANG’」演唱會。（Liva Nation提供）

韓國天團BTS將於明年3月4日及6至7日，晚上7時30分在啟德主場館舉行《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’》演唱會。主辦方Live Nation今日（10日）早上開始預售會員門票，以及附酒店住宿套裝的Trip.com門票。

不過，其官方網站因流量極高，出現「短暫延遲」，至中午主辦方在社交平台公布官網系統已完成修復，並恢復正常服務。有BTS粉絲對此表達不滿，指「等到啲飛全部暫停無可售嘅時候先恢復正常系統服務」。

香港站門票共設六個價位（全坐位），門票分別售3,299元（VIP）／2,499元／1,899元／1,499元／1,099元／799元。其中購買VIP門票的觀眾，可獲專屬較佳位置門票、紀念卡牌及掛繩、VIP獨家禮物，也可參與BTS彩排活動及進入專屬周邊商品排隊區。