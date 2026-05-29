BTS演唱會2026新加坡｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表

BTS演唱會新加坡站《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN SINGAPORE》將於2026年12月17日（四）、19日（六）、20日（日）、21日（一）在新加坡國家體育場舉行，會在Ticketmaster SG開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN SINGAPORE將於2026年12月17日（四）、19日（六）、20日（日）、21日（一）在新加坡國家體育場舉行。（Weverse@BTS）

BTS演唱會2026新加坡 | 詳情

演唱會日期：12月17日、19日、20日、21日

演唱會時間：晚上7點

演唱會地點：新加坡國家體育場

門票價錢：$388 / $328 / $288 / $238 / $208 / $168 / $148（不包含手續費）

VIP福利

- 1張VIP坐席門票

- 演前Soundcheck

- 紀念性卡牌掛繩

- 限定VIP禮物

- VIP周邊專屬通道（若有）

BTS（IG@bts.bighitofficial）

BTS演唱會2026新加坡 | ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）優先購票

1. ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）會員優先購票登記

優先購票會員登記平台：Weverse

優先購票會員登記日期：5月22日（星期五）下午1點 - 25日（星期一）晚上10點

*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）申請優先購票碼。

2. ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）會員優先購票

優先購票會員發售平台：Ticketmaster SG

優先購票會員開賣日期：6月3日（星期三）

優先購票會員開賣時間：中午12點

BTS（IG@bts.bighitofficial）

BTS演唱會2026新加坡 | Live Nation優先購票

優先訂票渠道：Ticketmaster SG

門票發售時間：6月4日（星期四）中午12點

BTS演唱會2026新加坡 | Klook套票

優先訂票渠道：Klook

門票發售時間：6月5日（星期五）中午12點

SGD 207起：1張演唱會門票+1個新加坡熱門景點門票

SGD 265起：1張演唱會門票+2個新加坡熱門景點門票

SCD 804起：2張演唱會門票+1間酒店2天1晚住宿+2個新加坡熱門景點門票

新加坡住宿優惠😍10間高性價比酒店推介（低至HK$419）

BTS（Liva Nation提供）

BTS演唱會2026新加坡 | 公開發售

公開發售平台：Ticketmaster SG

公開開賣日期：6月5日（星期五）

公開開賣時間：中午12點

BTS演唱會2026新加坡 | 座位表

BTS演唱會2026新加坡座位表。（Ticketmaster SG）

BTS演唱會2026新加坡 | Klook 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。