BTS演唱會2026新加坡｜門票優先／公售攻略＋購票連結＋座位表
BTS演唱會新加坡站《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN SINGAPORE》將於2026年12月17日（四）、19日（六）、20日（日）、21日（一）在新加坡國家體育場舉行，會在Ticketmaster SG開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
BTS演唱會2026新加坡 | 詳情
演唱會日期：12月17日、19日、20日、21日
演唱會時間：晚上7點
演唱會地點：新加坡國家體育場
門票價錢：$388 / $328 / $288 / $238 / $208 / $168 / $148（不包含手續費）
VIP福利
- 1張VIP坐席門票
- 演前Soundcheck
- 紀念性卡牌掛繩
- 限定VIP禮物
- VIP周邊專屬通道（若有）
BTS演唱會2026新加坡 | ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）優先購票
1. ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）會員優先購票登記
優先購票會員登記平台：Weverse
優先購票會員登記日期：5月22日（星期五）下午1點 - 25日（星期一）晚上10點
*若要參與優先購票會員預售，須首先透過Weverse ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）申請優先購票碼。
2. ARMY MEMBERSHIP PRESALE （GLOBAL）會員優先購票
優先購票會員發售平台：Ticketmaster SG
優先購票會員開賣日期：6月3日（星期三）
優先購票會員開賣時間：中午12點
BTS演唱會2026新加坡 | Live Nation優先購票
優先訂票渠道：Ticketmaster SG
門票發售時間：6月4日（星期四）中午12點
BTS演唱會2026新加坡 | Klook套票
優先訂票渠道：Klook
門票發售時間：6月5日（星期五）中午12點
SGD 207起：1張演唱會門票+1個新加坡熱門景點門票
SGD 265起：1張演唱會門票+2個新加坡熱門景點門票
SCD 804起：2張演唱會門票+1間酒店2天1晚住宿+2個新加坡熱門景點門票
新加坡住宿優惠😍10間高性價比酒店推介（低至HK$419）
BTS演唱會2026新加坡 | 公開發售
公開發售平台：Ticketmaster SG
公開開賣日期：6月5日（星期五）
公開開賣時間：中午12點
BTS演唱會2026新加坡 | 座位表
BTS演唱會2026新加坡 | Klook 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。