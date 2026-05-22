BTS香港演唱會2027｜門票優先訂票攻略+登陸啟德連開3場$799起

全球超級巨星BTS（防彈少年團） 迎來兵役解封後的全員合體，震撼宣布其職涯規模最大的全新世界巡迴演唱會 「ARIRANG」 將正式登陸香港！這場萬眾矚目的盛事已落實於 2027年3月4日、6日及7日（星期四、六及日），一連三天於香港啟德體育園主場館隆重上演。

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BTS演唱會。（IG@livenationhk）

BTS橫跨全球34地區創票房神話

本次伴隨第五張正規專輯同名的「ARIRANG」巡迴演唱會目前正於北美如火如荼地進行中，預計將橫跨全球34個地區、演出高達85場。在首輪公開發售後，團隊便以驚人的氣勢瞬間售罄北美、歐洲及英國等41場體育館的全數門票，瘋狂斬獲近240萬張的驚人票房。

是次巡演更一舉創下了多個歷史性時刻，令BTS成為有史以來首個在以下多個世界級體育場舉行單獨演唱會的K-pop藝人。根據官方規劃，北美的首階段場次將於下周在拉斯維加斯正式落下帷幕，團隊隨後將於6月底轉戰歐洲及英國，並於今年稍後時間再度重返北美其他城市及拉丁美洲。

BTS 防彈少年團巡迴演唱會時間表及場次

BTS橫跨全球34地區創票房神話。（IG@bts.bighitofficial）

亞洲巡航日程公開 創新360度四面台

主辦方今日亦一併公開了亞洲與澳洲站的完整時間表。亞洲場次將於今年11月19日由台灣高雄國家體育場率先揭開序幕，隨後陸續造訪曼谷、吉隆坡、新加坡及雅加達。澳洲場次則定於明年2月12日在墨爾本 Marvel Stadium 連開兩場，隨後移師悉尼。團隊將緊接於2027年3月重返亞洲，在香港及布拉干帶來壓軸演出。

值得一提的是，本次「ARIRANG」巡演在舞台製作上迎來了史詩級的重大突破，特別採用了沉浸式360度四面台舞台設計。這項創新的舞台編排不僅能讓現場的ARMY完美置身於演出的核心體驗之中、拉近與成員之間的距離，更能有效擴大體育館的觀眾容量，確保現場五萬名觀眾都能享受極致的視聽震撼。

舞台製作上採用了沉浸式360度四面台。（IG@bts.bighitofficial）

BTS演唱會香港站演出詳情

各位 ARMY們想成功撲飛，必須密切留意以下由主辦方公開的搶票時間表與門票詳情，尤其是5月22日便已啟動的官方會員身份核實登記，錯過便會失去優先購票資格！

日期：2027年3月4日、6日及7日（星期四、六及日）

演出時間：晚上7時30分

地點：啟德主場館

門票售價：HKD3,299（VIP）／2,499／1,899／1,499／1,099／799（全坐位）

演唱會座位表。（IG@livenationhk）

BTS香港站演出購票信息

ARMY MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票登記：2026年5月22日（星期五）下午1時至2026年5月27日（星期三）上午11時（HKT）

ARMY MEMBERSHIP（GLOBAL）優先購票：2026年6月9日（星期二）上午11時至晚上10時（HKT）

Trip.com搶先訂票：2026年6月10日（星期三）上午10時至晚上11時59分（HKT）

立即購票：Trip.com

Live Nation 會員優先訂票：2026年6月10日（星期三）上午11時至晚上10時（HKT）

公開發售：2026年6月11日（星期四）上午11時起（HKT）