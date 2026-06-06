BTS柾國無預警突擊原宿　粉絲包圍商場癱瘓交通　日網怒轟超擾民

韓國天團BTS（防彈少年團）柾國目前擔任Calvin Klein的全球品牌大使，6月6日起也將在CK原宿旗艦店舉辦特展。



6月4日柾國無預警現身品牌活動，不過現場早有等了好幾個小時的粉絲包圍店家附近，尖叫聲跟人潮都讓許多路過的日本民眾直呼擾民，原本只要10分鐘的車程因為堵塞而變成30分鐘。

BTS柾國（Instagram@f__zine）

無預警現身原宿 癱瘓交通惹民怨

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昨天在CK原宿旗艦店舉辦的活動有SEVENTEEN珉奎參與，日本藝人還有三吉彩花、駒木根葵汰、鹽野瑛久等，可說是眾星雲集。CK在5月中推出跟柾國的初次聯名系列，也會在原宿旗艦店開賣，但昨天活動實際上並未事先公告「柾國本人會親自到場」。許多粉絲仍篤定柾國會為此活動現身，已經早就聚集在表參道。

未料柾國真的突擊CK原宿旗艦店，吸引了更多粉絲前來，導致表參道與店舖周邊一時之間陷入騷動與混亂，粉絲將沿途擠得水洩不通 。雖然店內店外都擠滿粉絲，但柾國仍保持親切笑容，他不但在店內2樓笑著向外面的粉絲揮手，活動結束準備搭車離開時，也向街邊苦苦守候的粉絲揮手致意。

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神對應揮手寵粉 無辜牽扯RM黑歷史

雖然日本媒體以「神對應」來形容柾國的寵粉舉動，但一般路人恐怕不是這樣想的。在相關報導的留言中，就有鄉民抱怨：

昨天開車經過明治通的時候，就莫名陷入車潮。原本只要開10分鐘的車程，昨天花了30分鐘。之後我才知道（有活動），但相關人員不該處理一下嗎？應該要管制一下交通吧？

尤其人潮太多，車道甚至減為一線道，造成嚴重堵塞，其他網友也抱怨：「不只車道無法通行，連人行道都走不了。」還有網友提及BTS隊長RM先前被拍到路邊違規抽菸、亂丟菸蒂的黑歷史，有網友認為公司跟RM應該先就此事繳交罰鍰、道歉，結果似乎都沒有回應，又來新的爭議。日本網友也建議，這種活動如果沒做好現場管制，對品牌、藝人都會造成形象上的傷害。

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