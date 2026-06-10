旺角安老院五院友染產碳青霉烯酶腸道桿菌　院舍涉未做好防控措施

衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，位於旺角區的善頤（大華）護老院同一樓層有5名院友先後感染產碳青霉烯酶腸道桿菌，調查顯示，院舍涉未有全面執行傳染病預防及控制措施，令病菌在院內透過被污染的環境或共用物品傳播。五名院友介乎85至96歲，未有相關病徵，情況穩定。



衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，旺角區一間安老院同一樓層有5名院友近期先後因自身疾病需要到公立醫院留醫，年齡介乎85至96歲，經化驗後其篩查樣本證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，情況穩定。（資料圖片）

無出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染病徵

衞生防護中心表示，近月接獲醫管局通知，旺角區一間安老院同一樓層有5名院友近期先後因自身疾病需要到公立醫院留醫，年齡介乎85至96歲。她們的入院篩查樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，全部病人屬帶菌者，並沒有出現感染病徵，情況穩定。

院舍早前有帶菌者 涉經環境或共用物品傳播

中心巡查涉事院舍，並展開流行病學調查，發現該院舍同一樓層早前有至少3名已知的帶菌者，而院舍未有全面執行傳染病預防及控制措施，導致病菌於院內透過被污染的環境或共用物品傳播。中心不排除該5名院友在院舍內受感染。

衞生署衞生防護中心今日（10日）公布，旺角區一間安老院同一樓層有5名院友近期先後因自身疾病需要到公立醫院留醫，年齡介乎85至96歲，經化驗後其篩查樣本證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，情況穩定。（資料圖片）

中心已提醒院舍必須按指引妥善做好護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生，同時建議院舍集中安置帶菌者在同一區域，確保院舍內有足夠的潔手設施。

中心指，腸道桿菌例如大腸桿菌和克雷伯桿菌是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和血液感染。

帶菌者可以無病徵 引致嚴重致命感染 限制抗生素選擇

產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺等抗生素失效。這類細菌一般對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，有機會導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。