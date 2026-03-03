大腸癌｜衞生防護中心籲市民參加篩查計劃　逾半發現個案屬早期

3月是大腸癌關注月，衞生署衞生防護中心周二（3日）提醒市民，透過健康生活模式和定期篩查，可有效預防患上大腸癌。中心呼籲，所有合資格市民應由50歲起參加大腸癌篩查計劃。截至去年底，累計超過580,000名合資格人士參與，約15%參加者、即超過88,000人的大便免疫化學測試結果呈陽性。分析顯示，經計劃發現的大腸癌個案，逾半屬於早期、即第二期或以下，而非經篩查發現的個案不足四成屬於早期，顯示篩查的有效性。



衞生署衞生防護中心呼籲，所有合資格市民應由50歲起參加大腸癌篩查計劃。（資料圖片／鄭子峰攝）

2023年錄5467宗新症 2266宗死亡

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，大腸癌是本港第三常見的癌症，亦是致命癌症的第二位。在2023年，本港錄得5,467宗大腸癌新症，佔整體癌症新症的14.4%，同年，有2,266宗因患上大腸癌而死亡的個案。他指出，政府重視癌症防控工作，於2016年以先導形式推出大腸癌篩查計劃，並於2020年全面推行。

計劃以公私營協作的模式推行，資助年齡介乎50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年於私營機構接受篩查。有意參加者需先約見參與計劃的基層醫療醫生，安排進行大便免疫化學測試。如測試結果呈陽性，參加者會獲轉介接受政府資助的大腸鏡檢查。

截至去年底，累計已有超過580,000名合資格人士參與大腸癌篩查計劃。（資料圖片）

逾1200基層醫生參與提供服務

徐樂堅呼籲，所有合資格人士應由50歲起參加計劃，如篩查結果正常，應每兩年做一次覆檢至75歲為止。計劃獲政府大幅度資助，參與計劃的醫生網絡遍佈全港。

截至去年底，超過1,200名基層醫療醫生已參與計劃，並於約2,300個地點提供診症和安排大便免疫化學測試，當中超過90%診症地點不會收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生則有約260名，並於約800個服務地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%地點不會就大腸鏡檢查或切除瘜肉收取額外費用。

衞生署衞生防護中心呼籲，所有合資格市民應由50歲起參加大腸癌篩查計劃。(資料圖片)

累計58萬市民參與 約15%大便測試呈陽性

截至去年底，累計超過580,000名合資格人士參與計劃。約15%參加者的大便免疫化學測試結果呈陽性，當中超過一半人、即逾46,000人接受大腸鏡檢查後確診大腸腺瘤，另有超過4%、即超過3,800人確診大腸癌。分析顯示，經計劃下篩查出確診大腸癌的個案中，超過五成屬早期階段，顯示篩查的有效性。

與此同時，基層醫療署亦透過地區康健中心／站及家庭醫生積極推廣健康人生計劃，為市民制訂個人化健康策略。家庭醫生及基層醫療專業人員將攜手合作，根據個人因素，提供慢性疾病及癌症篩查、健康生活方式指導等服務，例如建議50歲以上人士進行大腸癌篩查。