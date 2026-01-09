流感．天氣冷｜衞生防護中心憂臨近農曆新年爆發　籲學校加強防範

長達4個月的夏季流感季節完結，但冬季流感季節隨時殺到。衞生防護中心總監徐樂堅今日（9日）稱，天氣轉冷，冬季流感季節可能很快出現，雖暫時難以估計冬季流感高峰期何時開始，但擔憂臨近農曆新年爆發，已呼籲學校加強防範。



衞生署衞生防護中心1月8日宣布，夏季流感季節已經完結，冬季流感季節將臨。(資料圖片)

歷時4月夏季流感季節345人死亡

徐樂堅今日在港台電話訪問表示，今個夏季流感季節時長與以往相若，主要影響一老一幼，錄得超過500宗嚴重個案，345人死亡，而兒童嚴重個案有25宗較往年稍多。

兒童嚴重個案增因流感季節始於去年開學 疫苗接種剛開始

其中一個原因是夏季流感出現時，正值剛開學的時候，亦是剛剛要接種疫苗時，因為疫苗接種計劃是九月開始，而參考過往數據，冬季流感大致上一月至三月會出現，這段時間亦屬於天氣冷，因此預計天氣轉涼，冬季流感可能很快出現。

不過，徐樂堅指冬季流感在本月末或下月初出現暫難預計，流感活躍度現時雖處低水平，但不代表無，故可能有零星學校或機構爆發，而冬季流感季節或正值農曆新年假期前後，所以會提早向學校作呼籲，長假後，須留意小朋友健康狀況。

徐樂堅重申：「不要以為剛在夏季感染了流感，冬季便不會有事，可能轉了病毒株，或會再感染多一次，所以簡單而言，市民未接種疫苗要盡快接種。」