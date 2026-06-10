大欖懲教所職員涉在同事耳邊弄破手套　傷者聽力受損　警方正跟進

大欖懲教所有懲教助理涉傷同事。《香港01》收到消息指，該院所有懲教助理在同事耳邊弄破被吹脹的醫療橡膠手套，令致對方聽力受損，傷者在事發約後一個月自行報警。

懲教署回覆指，有關事件現時由相關執法機構跟進，已按照既定機制處理，任何人員若干犯違法違紀行為，絕不姑息。警方證實周一（8日）收到報案，案件由屯門警區刑事調查隊第八隊跟進。



大欖懲教所。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

事發於2026年5月，大欖懲教所一名二級懲教助理，涉在另一名同級的懲教助理耳邊，弄破一隻被吹脹的醫療橡膠手套，令同事聽力受損。

消息稱，傷者之後自行求醫，被醫生診斷失去部份聽力。懲教署內部早已知悉事件，惟涉傷人的懲教助理一直如常上班。至周一（8日），即事發後約一個月，傷者在親友建議下報警。據知警方同日到大欖懲教所查看事發時的閉路電視片段。

大欖懲教所。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

懲教：執法部門跟進 絕不姑息

懲教署回覆指，有關事件現時由相關執法機構跟進，署方已按照既定機制處理。 署方指，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格的要求。任何人員若干犯違法違紀行為，署方指定必依法處理，絕不姑息。

警方：接獲報案

警方回覆指，於6月8日接獲相關報案，案件現交由屯門警區刑事調查隊第八隊跟進，無回應有無拘任何人。