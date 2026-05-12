懲教員涉捅穿囚友直腸　被告指施襲者知事主入院　已招認並求上報

西貢壁屋懲教所發生懲教助理用地拖棍對囚友捅肛至其直腸穿洞案，4人否認控罪的被告受審。涉知情不報而被控的時任一級懲教助理郭紹輝，今午（12日）繼續自辯，他表示案發當日見他的下屬帶數名囚友離開，他以為只往拿清潔用具，他指活動室環境嘈吵，他未見到有襲擊，亦未聽到有異樣。至翌日上班，得知有囚友入院，他見其下屬神色有異，並向他招認：「搵棍篤過事主個籮柚。」要求他就事件上報，郭稱他亦有立即向值日官報告。



以為譚帶4名囚友出閘拿工具

案發時任一級懲教助理的被告郭紹輝(56歲)稱，2025年12月25日，即案發當天，沒有察覺姓趙事主把爽身粉撒到已承認襲擊罪的時任二級懲教助理譚力翀(33歲)，他亦不覺得這算是衝突，因為當時大家都在玩遊戲，且氣氛良好。遊戲過後，郭求他們清潔活動室，亦見到譚帶住4個囚友走出閘外，以為他們到地下工作拿取水刮和吹風機洗地。

被告郭紹輝稱他知道二級助理譚力翀曾襲擊事主後，已向值日官報告。(陳蓉攝)

當日閘內嘈吵未看到襲擊事件

郭稱，囚犯在職員帶領下可離開活動室，故他未有干預譚，他一直留在閘內，當時環境嘈吵，未有看到襲擊事件，亦聽不到有人叫救命，對襲擊不知情。

事主稱肚痛躺在床上休息

至下午3時45分，譚指事主肚痛想休息，他信任譚而未有追問，稍後報人數時，亦有把事主計算在內。至下午5時，譚表示先回A座開倉，郭指這是正常步驟，故未有追問，亦不知事主已先返回A倉。郭返回A倉後再點算人數，事主稱肚痛，躺在床上並蓋上毛氈，郭未見有血跡。譚其後有表示想幫趙取止痛藥，郭便叫著譚到院所醫院領取。

譚聞有囚友入院後神色有異

翌日早上，高級懲教主任朱英泰有訓示指有囚友入了醫院。郭其後發現譚的神色有異，譚向他稱：「搵棍篤過事主個籮柚」。郭叫譚向朱申報。譚離開後逾一小時仍未回來，他有向朱交代了有關事件，朱問他：「有無份」及「有無喺側邊𥄫？」其後表示會處理。

填口供無提襲擊因已上報

他隔日再上班時，懲教主任蕭霆峰要他填寫口供，他未有向蕭提及襲擊事件，因蕭沒有問，他又為值日官朱英泰已得悉事件，故未再提及。

鐵閘無上鎖是恆常做法並獲主管同意

郭又稱，院所內的鐵閘無上鎖是恆常做法，已獲主管同意。他又指，譚是懲教職員，有權帶囚犯出閘外，因此他未有阻止，而且他當時不知有囚犯被襲擊，故並無舉報。郭又指，譚當時有看管事主及協助點人數，故不是虛報人數。他得悉有襲擊事件後，已立即上報值日官。

4人受審2人已認罪

受審的4名被告：被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），及3名囚友3名被告：李梓睿（19歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。3名囚友被控2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。郭則被控藉公職作出不當行為罪，指他明知二級懲教助理譚力翀曾襲擊趙姓事主，卻知情不報。

另兩名被告：譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業），早前已認襲擊等罪名。

案件編號：DCCC1096/2024