懲教員涉捅穿囚友直腸　被告稱聖誕准囚友玩　無留意值日官曾巡查

西貢壁屋懲教所發生懲教助理用地拖棍對囚友捅肛至其直腸穿洞一案，3名囚友及一名懲教員否認涉案受審。被指知情不報的懲教員被告郭紹輝，今（12日）在區域法院自辯，郭稱案發時是聖誕，他管轄組別的囚友要求准他們遊戲，他當時亦臨近退休，又想到有些囚友無人探望像「孤兒仔」，便准許他們玩耍，期間沒察覺不妥，也沒有留意值日官朱英泰曾巡查，朱亦沒有禁止大家現遊戲。



4名受審被告：郭紹輝（56歲，退休一級懲教助理），及3名囚友：李梓睿（19歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。3名囚友被控2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。郭則被控藉公職作出不當行為罪，指他明知二級懲教助理譚力翀曾襲擊趙姓事主，卻知情不報。

被告郭紹輝稱案發當日是聖誕，故准囚友玩遊戲。(陳蓉攝)

郭紹輝稱，他不知壁屋懲教所的值日官，即高級懲教主任朱英泰，曾到現場巡查。（資料圖片）

郭在懲教署工作32年

案發時任懲教一級助理的被告郭紹輝自辯稱，他在港出生，早期曾任職紙皮箱工廠工人，因喜歡懲教工作，經兩度投考後於1991年入職懲教署，並工作了32年，他曾在沙咀勞教中心及赤柱監獄等院所駐守。郭最想見到囚犯可改過自新，不想再回來，又稱：「壁屋好多都係小朋友，唔識諗，所以畀人呃咗入嚟坐監。」郭又稱患有血壓高、脂肪肝、糖尿、腎石及痛風等病症，要長期服藥及覆診。

指譚表現優良獲人信任

郭表示，他在2021年3月左右駐守B3期數，已認罪的譚力翀是其下屬。郭形容譚的工作表現優良，為人負責任及嚴謹，常獲上司讚揚，其考核報告亦被評為傑出，可以晉升為一級懲教助理，故他非常信任譚，譚亦只會就突發事，如囚犯爭執和衝突才上報，但他們所看守的組別極少發生這些事。

聖誕節批准囚友玩遊戲

郭指涉及本案的「B仔」囚犯，是類似師兄或班長角色，負責帶新人適應院所環境，他們沒享有特權。2023年12月25日，是他放大假後首天上班，臨近下班時，其組別的囚友問他可否玩遊戲慶祝聖誕節。郭稱很多還押人士沒有人探望，像「孤兒仔」，加上他即將退休，他指譚亦同意讓眾人玩遊戲，遂批准請求，叫他們自己玩。郭得悉囚犯會玩「抛朱古力」和「開口中」，全部都集中在B3A活動室進行，他在旁監察，未見有人鬧交，氣氛融洽，也沒有不尋常的事。他容許眾人玩爽身粉因：「聖誕嘛，白色聖誕。」

不知道值日官曾到場巡視

閉路電視截圖顯示，當日除了他和譚在場，值日官朱英泰亦有巡視，而B3的外閘沒有鎖上。郭稱不知道朱有來過，朱亦沒有表示不應玩遊戲，及就閘門未上鎖提建議。

兩名被告已承認施襲

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024