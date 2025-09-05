西九文化區財赤｜林筱魯指文藝場地難百分百回本　現金流撐數年

西九文化區財赤繼續擴大，2024/25財年赤字達7.69億元，按年升33%；基本收入按年錄得跌幅18%，由10.61億元減少至8.71億元。西九管理局前董事林筱魯今早（5日）在電台節目中表示，西九文化區的成本回收率不可能百分百，而其作為文藝場地，相比其他地方已不算差。他又指，要完全解決財赤「好難」，但西九文化區目前的現金流可以支持其營運好幾年。



西九文化區財赤繼續擴大，2024/25財年赤字達7.69億元，按年升33%；基本收入按年錄得跌幅18%，由10.61億元減少至8.71億元。（資料圖片/黃浩謙攝）

訪客人數持續升 部份與年票及免費活動帶動

林筱魯在港台節目《千禧年代》表示，所有文化設施都難單靠文化活動盈利，全球亦沒甚麼例子可參考，文藝設施主要靠非門票或周邊文創產品增加收入，或靠政府撥款，成本回收率不可能百分百。而且西九文化區作為文藝場地絕不是差，與其他地方的私營文藝場地相比之下已算不錯。

他又指，西九文化區原來是想通過地產收入補貼，但補貼來得慢了。至於西九文化區訪客人次及節目數量錄得持續上升，但仍有赤字，林筱魯認為是從訪客得到的收入少了，他指訪客人數約在1,500萬左右，當中大部分為外地訪客，但「有多少是需要購票入場？」他舉例指年票及免費活動等亦會是人數增長的原因，最終與收入成不成正比增長。

西九管理局前董事林筱魯在電台節目中表示，西九文化區的成本回收率不可能百分百。（資料圖片/劉棹衡攝）

受經濟影響捐獻減少 須加強文創產品

林筱魯亦說，現時因受外圍經濟影響，西九文化區獲得的捐獻亦減少了。他又說在香港捐獻時免稅與外國有差異，捐獻的積極性未必較外國強，西九文化區未來或要考慮再加強文創產品。他亦認為完全解決財赤很難，但以西九文化區目前的現金流來看，仍可以支持好幾年，「近水」則要靠持續融資。