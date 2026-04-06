西九咖啡節｜有啡迷形容部份區域如沼地　有人自備鞋套享特別體驗

一連四日在西九文化區舉行的香港咖啡節2026今日（6日）煞科，受連續兩日天雨影響，西九草坪仍有泥濘感，雖然主辦方周日（5日）起在場內用吸水機去水，並鋪膠板、派鞋套，但有咖啡迷認為膠板不足，部分地區仍如「沼地」。持周日門票人士今日可免費入場，亦有市民為品嚐咖啡自行準備鞋套，認為是特別的體驗。



香港咖啡節2026於4月6日最後一日，受連日天雨影響，草坪滿泥濘。與首日對比，入口處已不見綠草。（湯致遠攝）

香港咖啡節4月3日首日舉行時，草坪仍然完好。（資料圖片／夏家朗攝）

持周日門票今日可免費入場 膠板未能覆蓋所有區域

受連日天雨影響，今日下午西九草坪仍然佈滿泥濘，主辦方在部份商戶前鋪膠板，但未能覆蓋所有區域。持周日門票人士今日可免費入場，不少市民紛紛套上膠袋，在泥中小心行走。亦有市民要抱起寵物入場，避免寵物沾染泥濘。

倪小姐（左）和張小姐（右）自備膠袋入場。（湯致遠攝）

受連日大雨影響，香港咖啡節草坪滿泥濘。主辦方在地上鋪膠板。（湯致遠攝）

有工作人員在場內鋪沙，方便入場者行走。（湯致遠攝）

女啡迷笑稱體驗十分特別 場內多出名啡店 明年會再來

咖啡迷倪小姐和張小姐昨日在社交媒體上留意到場內多泥，今日特意自備膠袋，入場前套在鞋上。她們認為，場內部份區域地面濕滑，要小心行走，希望主辦方能鋪更多膠板。但她們笑稱今次體驗十分特別，場內亦有很多有名的咖啡店，明年願意再來。

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有人預計花費約500元 嘆場內情況影響活動體驗

李小姐和郭小姐表示，她們雖然從社交媒體知悉場內有泥，但二人都十分喜歡咖啡，故仍然選擇到場。她們認為現場情況比預期較惡劣，形容部份區域如同「沼地」，令她們不想前往，影響活動體驗。她們希望主辦在更多地方鋪蓋膠板，以便入場人士活動。她們預計今日將在場內花費約500元購買咖啡、小食等。

陳小姐說，為方便品嚐咖啡，今日特意穿短褲，並自備膠袋。她指不知道大會派發鞋套，認為行為貼心，但部份區域濕滑，如有膠板則更理想。