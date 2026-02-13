財困西九獲工銀亞洲30億元十年期融資　擬發上限10億美元中期債券

西九文化區管理局面對營運赤字，且繼續擴大。2024/25財年赤字達7.69億元，按年升33%；基本收入按年錄得跌幅18%，由10.61億元減少至8.71億元。西九文化區管理局主席陳智思宣布，與中國工商銀行（亞洲）達成一筆30億港元10年期的銀行融資協議，另計劃推出中期債券發行計劃，總額上限為十億美元。



西九文化區管理局主席陳智思。（香港01圖片）

西九文化區管理局獲政府放寬容許西九出售住宅項目，釋放並提升區內酒店、辦公室和住宅部分的發展潛力，為管理局提供所需的融資條件。於2022年4月，管理局取得一筆為期三年的40億港元可持續發展表現掛鈎貸款，是本港首間公營機構簽訂可持續發展表現掛鈎貸款協議。2024年4月，管理局完成再融資，將貸款額提高至50億港元，參與的銀行由九間增至十間。

管理局主席陳智思今日（13日）表示，管理局剛與中國工商銀行（亞洲）達成一筆30億港元10年期的銀行融資協議。今次貸款年期遠超本地其他公營機構同類型貸款的年期，反映銀行界十分認同西九推動文化藝術和產業化方向的理念，以及對西九的未來發展非常有信心。

與此同時，管理局亦計劃透過其他方式融資，包括參考其他公營機構的經驗，推出中期債券發行計劃，在計劃的框架下，管理局可以按需要分批發行債券，總額上限為十億美元。

陳智思指，管理局在上述三大方向均取得良好進展，正逐步解決管理局面對的短、中期現金流壓力。管理局亦計劃透過其他方式融資，包括發行債券。

西九文化區。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，管理局會繼續推進商業發展項目，西九首個公私營合作項目——藝術廣場大樓預計於 2027 年内完工，將會為管理局帶來比較穩定的租金收入。

至於住宅發展項目方面，管理局正密鑼緊鼓地為位於 西九2B區 的擬議住宅發展項目的招標工作做準備，預計今年內具備為項目招標的條件，實際招標時間會視乎市場環境而定。