CHIIKAWA特展今午3時開售　全球首座旋轉木馬最矚目　附搶票連結

本港創意品牌 AllRightsReserved（ARR）舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇︰藝術宇宙）特展將於今年8月1日至9月6日，在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，今次特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置，以及CHIIKAWA插畫家Nagano超過130幅的珍貴原畫。



特展全新限定商品8月1日同步發售，僅限持票人士選購，每人限購一套。特展共3款預售門票及套裝今日（11日）下午3時正式開售，入場門票收150元至550元不等，惟坐迴旋木馬須買最貴門票，特展限定商品一覽。



「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）將於8月1日至9月6日，在K11 MUSEA舉行。（ARR提供圖片)

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

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CHIIKAWA迴旋木馬藝術裝置歷時兩年研發製作

創意品牌AllRightsReserved（ARR）過去曾舉辦巨型黃鴨海上巡遊及多啦A夢無人機匯演，大受港人及旅客歡迎，至去年舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，也吸引大量粉絲參觀。ARR今夏推出全新展覽「CHIIKAWA ARTIVERSE」，將於今年8月1日至9月6日在尖沙咀K11 MUSEA及海濱舉行，3款預售門票及套裝今日（11日）下午3時正式開售。

特展劃分為4個宇宙領域，包括原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙、機動藝術宇宙︰CHIIKAWA巨型迴旋木馬，引領觀眾從不同維度切入藝術核心。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）主打插畫家Nagano為本次展覽創作全新「CHIIKAWA迴旋木馬」。（ARR提供圖片)

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主辦方免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇。（湯致遠攝）

13隻旋轉木馬集結8位核心角色 頂部設「星星」點綴

主辦單位早上在啟德AIRSIDE舉行展前預熱活動暨開賣慶典，其中CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置，經過歷時近兩年，由策展團隊聯同官方授權方從零開始，共同企劃及研發製作。

整個裝置由13隻旋轉木馬及3個特色座艙構成，集結8位核心角色，包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、風獅爺、栗子饅頭、海瀨師傅、古本屋及其專屬主題色座騎。多個角色將分別乘坐與自身代表色呼應的木馬，陪伴觀眾展開沉浸式乘坐體驗。

旋轉木馬頂部冠飾融合8位人氣角色與其標誌性專屬圖案設計，包括吉伊卡哇經典的小熊袋圖案等，至於原作角色「星星」則特別點綴在頂部裝飾之中，進一步還原作品中的夢幻世界觀。

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展全新限定商品將於8月1日同步發售，僅限持票人士選購，每人限購一套。（湯致遠攝）

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《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展全新限定商品將於8月1日同步發售，僅限持票人士選購，每人限購一套。（ARR提供圖片)

特色座艙包括「那孩子」及劇場版兩角色

除了經典木馬座騎外，現場更設有3款精緻打造的主題座艙，包括海瀨師傅與其座架、原作中極具代表性的巨型生物「那孩子」，還有即將上映《劇場版CHIIKAWA 人魚島的秘密》的重要角色「賽蓮」與「人魚」，多個人氣角色及場景首次立體化登場。

此外，展覽將首次於香港展出超過130幅繪製出CHIIKAWA的插畫家Nagano的珍貴原畫重現作品，同時呈現海外首度登場的巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色。

4至11歲小童一般門票收150元。（Klook圖片）

特典套裝門票另外發放一套「鉛筆造型互動小道具」及角色斜揹袋，而只有迴旋木⾺座席券可乘坐迴旋木馬裝置。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展開放時間一覽。（Klook圖片）

一般門票最便宜收$180 坐迴旋木馬需買座席券

售票網站為Klook及貓眼，分為三款門票，包括一般門票、特典套裝門票，以及迴旋木⾺座席券及特典套裝門票，收費分別是180元、420元及550元。其中特典套裝門票另外發放一套「鉛筆造型互動小道具」及角色斜揹袋，而只有迴旋木⾺座席券可乘坐迴旋木馬裝置。

《CHIIKAWA ARTIVERSE》特展全新限定商品將於8月1日同步發售，僅限持票人士選購，每人限購一套。最矚目的紀念品為插畫家Nagano特別為本次展覽創作的全新系列，將真實的迴旋木馬製作成獨家主題紀念品。

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AllRightsReserve創辦人林樹鑫。（湯致遠攝）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）將於8月1日至9月6日，在K11 MUSEA舉行。（湯致遠攝）

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最矚目是CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置。（湯致遠攝）

AllRightsReserved表示，一直以創新與自我挑戰為核心，致力在暑期為香港注入全新城市活力，持續推動「IP 經濟」，期望透過與各方合作夥伴聯手創造多贏，將香港獨特的創意策展與成功經驗，進一步延續至更多國際城市。