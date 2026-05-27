CHIIKAWA特展8月K11 MUSEA開鑼　有得坐CHIIKAWA迴旋木馬

本港創意品牌 AllRightsReserved（ARR）去年在尖沙咀K11 MUSEA舉行的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，吸引不少粉絲參觀。ARR今日（27日）公布今年「添食」，於8月1日至9月6日再於K11 MUSEA舉辦名為「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇：藝術宇宙）特展，展覽將首次於香港展出超過130幅繪製出CHIIKAWA的插畫家Nagano的珍貴原畫重現作品，焦點是Nagano為本次展覽創作全新「CHIIKAWA迴旋木馬」，可同時供16人坐。



入場門票由150元至550元，想坐迴旋木馬必須購買最貴門票。



「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）展覽會於8月1日至9月6日於K11 MUSEA舉辦。（ARR提供圖片)

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）主打插畫家Nagano為本次展覽創作全新「CHIIKAWA迴旋木馬」。（ARR提供圖片)

ARR表示，「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將首度嘗試將其創作脈絡劃分為四個「宇宙領域」來進行詮釋，包括「原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」及「機動藝術宇宙：CHIIKAWA迴旋木馬」，引領觀眾從不同維度切入藝術核心。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）主打插畫家Nagano為本次展覽創作全新「CHIIKAWA迴旋木馬」。（ARR提供圖片)

迴旋木馬僅有16個座位 須預先購買$550套票方可乘坐

展覽將首次於香港展出超過130幅插畫家Nagano的珍貴原畫重現作品，同時呈現海外首度登場的巨型「賽蓮」雕塑及電影版角色。ARR表示，最矚目的必定是全球首座CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置藝術，將座落維港海濱。展覽同時加入多項互動元素，包括隨特典套裝附送的專屬「鉛筆造型互動小道具」，讓觀眾提升整體沉浸體驗。

ARR表示，CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置僅有16個座位，名額有限，參加者須預先購買550元的「迴旋木馬座席券及特典套裝」方可乘坐。

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6月11日下午3時起優先開賣三款「預售門票及套裝」

四大宇宙領域將分佈於K11 MUSEA內的兩大收費展區，其中6樓K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle的室內展區包括展覽空間及紀念品商店，位於地下Promenade的戶外展區則設有「CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置」。

特展門票將於KLOOK平台發售 ，6月11日下午3時優先開賣三款優惠價格的「預售門票及套裝」，少量「預售門票及套裝」則會於貓眼官方平台發售。ARR表示，每個時段的入場名額有限，門票將嚴格按照先到先得的原則進行分配 。

三款優惠價「預售門票及套裝」包括售價180元的一般門票、420元的「特典套裝」及550元「迴旋木馬座席券及特典套裝」。一系列全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品僅限持票人⼠選購。

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ARR表示，準備了專屬的夏日驚喜 —— 限量「CHIIKAWA幻彩應援扇」免費派發活動，將分別在6月6日及11日分別在尖沙咀及啟德，限量派發以CHIIKAWA三位主角—吉伊卡哇、小八和兔兔為設計的幻彩應援扇，只限已登記整理券人士領取。登記時間為6月2日上午11時起，可到網站登記。

ARR表示，已制訂天氣應變措施，包括預留9月4日至6日的所有場次，作室內外展區均暫停開放時的補償安排之用，同時受天氣影響未能在室外乘座迴旋木馬的持票人，將可於指定日⼦再次乘坐或辦理退回迴旋木馬座席券。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展三種門票資料。（ARR提供圖片)

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展三種門票資料。（ARR提供圖片)

ARR創辦人林樹鑫：發展「IP 經濟」需要創新

ARR創辦人林樹鑫（SK Lam）表⽰，這數年一直希望在夏天為城市注入活力，希望今年「CHIIKAWA ARTIVERSE」可再下一城。他表示，所主辦過的大型活動都成功印證了「IP 經濟」的強大牽引力，除了與本地合作伙伴建立互惠生態圈，更將活動帶到不同城市，反應也同樣熱烈。他說，發展「IP 經濟」需要創新及自我挑戰的理念，並為大眾帶來全新體驗，今年以「迴旋木馬」為主題，為參觀者帶來更珍貴的體驗。

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表⽰，很高興連續第二年成為吉伊卡哇（CHIIKAWA）主題展覽的首席贊助，期望透過吉伊卡哇及其好友們充滿想像力的世界及創意體驗，為大眾帶來歡樂時刻，培養情緒健康。