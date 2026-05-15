本港ARR策劃CHIIKAWA DAYS展覽登「台」 　推台灣夜市系列商品

去年由香港創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的CHIIKAWA吉伊卡哇大型特展「CHIIKAWA DAYS」將正式登「台」。ARR今日（15日)公布，「CHIIKAWA DAYS 台北特展」將於7月4日至9月27日在台北華山1914文創園區盛大開展。



ARR表示，本次台北站不只規模比照香港特展，同步引進互動裝置提升沉浸感，更特別設計全新「台灣夜市」主題展區及周邊商品，帶來「最有台味」的吉伊卡哇體驗。特展採售票制與預約入場，首波門票將於5月23日中午12時開售。



日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。（資料圖片／梁鵬威攝）

「CHIIKAWA DAYS」特展2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。在商場外的一段星光大道有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑。（資料圖片／梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。（資料圖片／梁鵬威攝）

「CHIIKAWA DAYS」特展2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。在商場外的一段星光大道有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑。（資料圖片／梁鵬威攝）

ARR今日公布，繼成功策劃《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展後，旗下另一項重點策展項目、去年由ARR原創構思及主辦的「CHIIKAWA DAYS」大型特展，將正式啟動亞洲巡迴計畫，首站定於台北舉行。

《CHIIKAWA DAYS》去年於香港首度亮相即掀起全城熱潮，本次台北站將完整重現香港特展的龐大規模 ，展出過百座立體雕塑與巨型充氣雕塑 ，並同步引進互動體驗，帶來升級的沉浸式體驗 。

ARR表示，今次展覽更特別加入由吉伊卡哇作者Nagano親筆創作的全新「台灣夜市」限定系列紀念品，角色們化身為滷肉飯、地瓜球、珍珠奶茶等小吃，將在地美食文化融入吉伊卡哇的世界。

「CHIIKAWA DAYS 台北特展」加碼推出由吉伊卡哇插畫家Nagano親筆創作的全新「台灣夜市」限定系列，(ARR圖片）

ARR表示，展場設計以「衣、食、住、行」四大主題為核心，一步步帶領觀眾走進吉伊卡哇角色們的世界。從網咖、拉麵店到監獄與討伐名場面等，總計超過百座立體公仔與巨型雕塑氣偶。

此外，展區中埋藏多個互動裝置，持有特典套票的粉絲可以舉起專屬的「討伐棒」觸發展場內的影像聲光效果，還能親自體驗與吉伊卡哇、小八貓和兔兔一起踏上日常冒險之旅。

「CHIIKAWA DAYS 台北特展」加碼推出由吉伊卡哇插畫家Nagano親筆創作的全新「台灣夜市」限定系列，(ARR圖片）

「CHIIKAWA DAYS 台北特展」7月4日至9月27在華山1914文創園區登場，首輪特典套票將於5月23日網上開售。

台北站將為「CHIIKAWA DAYS」的亞洲巡迴揭開序幕。ARR表示，現正積極籌備後續的巡迴計畫，未來將陸續公佈更多海外展出城市。

「CHIIKAWA DAYS」特展2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（資料圖片／梁鵬威攝）

「CHIIKAWA DAYS」特展2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（資料圖片／梁鵬威攝）

「CHIIKAWA DAYS」特展2025年8月1日正式在K11 MUSEA開幕。位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（資料圖片／梁鵬威攝）

【活動資訊】 CHIIKAWA DAYS 台北特展

活動日期：2026.7.4(六) - 9.27(日)

活動地點：華山1914文創園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）

營業時間： 7/4(六)〜7/31(五) 每日10:00-19:00（18:20最後入場）首月提早一小時開放

8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00（18:20最後入場）

票價： 特典套票 NTD1580 / 全票 NTD490 / 優待票 NTD470 / 愛心票 NTD245 -

主辦單位：OMOLABO

協力夥伴：Spiralcute、AllRightsReserved

協辦單位：BIG ART

