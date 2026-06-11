競委會建議「船舶共用協議集體豁免令」續5年至2031　邀提交申述

競委會今日（11日）公布，「船舶共用協議集體豁免」命令將於今年8月8日屆滿，初步公眾諮詢結論認為，船舶共用協議所涵蓋的活動，仍然符合經濟效率豁除條件，該命令仍然可取及繼續發揮效用，建議命令續期5年，並邀請各界人士向競投會提交申述。



競委會公布，「船舶共用協議集體豁免」命令將於今年8月8日屆滿。（資料圖片）

競委會2017年8月首次發出「船舶共用協議集體豁免」命令。（資料圖片）

競委會2017年8月首次發出「船舶共用協議集體豁免」命令

船舶共用協議是航運公司間就一些營運安排訂立的協議，例如交換船舶箱位，或協調航班時間表等。競委會評估這類班輪協議所帶來的經濟效率後，在2017年8月首次發出命令，宣布在符合相關條件的情況下，一般根據船舶共用協議的活動，可獲豁除於《條例》第一行為守則的適用範圍之外。

競委會指，初步公眾諮詢結論認為，「船舶共用協議集體豁免」命令下，船舶共用協議所涵蓋的活動，仍然符合經濟效率豁除的條件。（資料圖片）

初步結論認為命令下船舶共用協議能繼續發揮效用

其後競委會作出詳細檢討，並在2022年將命令續期4年，至2025年8月至11月進行初步公眾諮詢，展開了第二次檢討，審視該命令自2022年續期以來，相關市場及行業的發展。

競委會經仔細考慮不同持份者在初步公眾諮詢中所提交的意見，並與業内主要持份者會議後，初步結論是船舶共用協議所涵蓋的活動，仍然符合經濟效率豁除的條件，該命令則仍然可取並能繼續發揮效用。

競委會邀請各界人士就命令提交申述。（資料圖片）

競委會邀各界人士就命令提交申述

因此競委會建議按相同的實質性條文，將該命令續期5年至2031年8月8日，並根據《競爭條例》第20條，邀請各界人士在今年7月13日下午6時前作出申述，逾時提交的申述將不獲考慮。電郵地址為「applications@compcomm.hk」，主題欄目為「個案編號（BE/0004）」。

所有接獲的申述均會上載於競委會網站，如提交的申述包含機密資料，提交申述的人士須同時提供非機密版本，以供上載至網站。