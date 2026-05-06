惠康傳合併百佳｜昌興士多CEO發聲明反對　促競委會關注交易發展

【怡和收購百佳/百佳惠康合併/百佳/怡和集團】早前傳出長江和記實業（長和）正與怡和集團磋商，向對方出售旗下香港超市業務百佳的消息，若然成事，兩間昔日勁敵將組成香港市場的超市巨無霸，百佳或將成為歷史。



昌興士多有限公司行政總裁余壽寧今（6日）表示反對聲明，提到合併或會削弱超市市場競爭，帶來物價上升的風險，對香港市民及基層家庭造成潛在影響。他促請消委會就主要超市及民生必需品價格進行持續監測，並定期公開相關資料，又促請競委員會密切關注有關交易發展。



據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。（資料圖片/吳美松攝）

合併後百佳加惠康有550間分店 遠超其他超市

余壽寧指出，百佳與惠康在香港多個地區的門店布局高度重疊，不少屋邨、屋苑及社區均同時設有兩大超市品牌。百佳全港約有260至270間門店，惠康約有280至290間門店，這種「同區競爭」使消費者能夠在價格、促銷、貨品種類、服務質素及便利程度上作出比較。

余壽寧表示，合併後兩者合共將超過550間門店 ，相比之下排名第三的連鎖超市，如U購Select 或759阿信屋規模通常不足其十分之一。若兩者合併或進一步整合，同一地區內原本存在的直接競爭壓力可能大幅減少。即使市場上仍有其他零售渠道，市民在日常購買糧油食品、清潔用品及家庭必需品時，可即時選擇的實體全線超市可能會明顯減少，認為此舉或削弱直接競爭壓力。

據《金融時報》引述消息報道，怡和正與長和磋商，計劃收購其超市業務部門百佳，並與怡和旗下DFI零售的全資附屬惠康合併。（資料圖片/吳美松攝）

合併或減少創新及服務改善誘因

余壽寧續指，市場競爭能推動企業改善服務、推出促銷、引入新產品、提升貨品新鮮度及優化顧客體驗。若主要競爭對手之間的競爭壓力下降，企業在價格、服務、產品選擇及創新方面的改善誘因亦可能減弱。因此，他指即使按較廣泛市場定義計算後，有關合併的市佔率未必達至傳統意義上的「壟斷」水平，但在「實體全線超市」及「地區民生消費」這些與市民日常生活密切相關的市場層面，仍可能造成高度集中的風險。

余表示，若合併後出現門店重組、品牌整合或分店關閉，部分社區可能失去原有的超市選擇。對於依賴步行購物的長者、照顧者及基層家庭而言，購物距離增加不單影響便利，更可能增加交通成本及時間成本；雖然網購平台及其他零售渠道近年有所發展，但網購並非所有市民均能容易使用，亦未必完全適合購買新鮮食品、即日所需用品或小額日常消費。

余壽寧促請競爭事務委員會密切關注有關交易的發展，並在法律權限容許下，研究其對香港超市市場、地區市場、供應商議價能力及消費者選擇的潛在影響；他又促請政府及立法會全面檢討現行《競爭條例》，研究是否應將合併審查制度擴展至電訊業以外的其他重要行業，尤其是食品、超市、能源、交通、醫療及其他與民生密切相關的市場。