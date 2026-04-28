Keeta承諾改協議條文　讓餐廳更易與其他平台合作　競委會展諮詢

競委會去年留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，部份條文或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，可能違反《競爭條例》。Keeta向競委會提出三點建議承諾，包括修改或刪除部份條文，例如餐廳與小型平台合作，亦不會失去與Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵；讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作等。



競委會認為，Keeta的建議承諾能夠適當地釋除疑慮，因此擬接納該承諾，若通過接納，將確保上述修訂具有法律約束力，因此現邀請各界人士提交意見，截止時間為今年5月12日下午6時。



Keeta同日回應指，主動按照《競爭條例》第60條作出承諾，今年2月起向所有合作商戶發出新修訂的協議條款，相信良性競爭有利行業未來可持續發展，將繼續深耕香港市場。



Keeta提出三點建議承諾，包括讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作等。（資料圖片）

Keeta與合作餐廳訂立的協議 削弱外賣平台市場競爭

競委會認為，網上外賣平台「袋鼠有限公司」（Keeta）與其合作餐廳所訂立的協議中，若干條文或會妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭，可能違反《競爭條例》下的第一行為守則。

競委會2025年11月公布與Keeta達成解決方案，Keeta同意分兩階段修改與合作餐廳所訂立的協議，包括第一階段自願修改協議條文，以在第二階段向競委會作出承諾。Keeta其後在2026年4月初確認，第一階段的自願修訂經已生效。

競委會認為，Keeta的建議承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接納該承諾。（資料圖片）

Keeta提出三點承諾 修改／刪除條文讓餐廳可同時與其他平台合作

競委會今日（28日）展開第二階段相關的諮詢，Keeta在建議承諾中提出三點，包括︰

1. 修改條文，即使餐廳與新晉平台及／或小型平台合作，亦不會失去與Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵（例如較低的佣金率）；



2. 修改條文，讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作；



3. 刪除阻止餐廳在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，向消費者提供較低餐點價格的條文。



競委會指，Keeta的建議承諾一經接納，將確保上述修訂具有法律約束力，並可由競委會根據《競爭條例》確切執行；同時亦會設立匯報及監察機制，確保Keeta遵守承諾。競委會認為，建議的承諾能夠適當地釋除疑慮，因此擬接納該承諾。

競委會現邀請各界人士提供意見，可在今年5月12日下午6時或之前向競委會提交申述。（資料圖片）

競委會擬接納Keeta承諾 邀社會各界提交意見

競委會同時發布諮詢通知及常見問題，就該事宜提供更多資料，所有文件已上載至競委會網站。競委會現邀請各界人士提交申述，截止時間為今年5月12日下午6時。

競委會考慮申述後會決定是否接受建議的承諾，所有申述均會上載至競委會網站，如提交的申述含有機密資料，有關人士須同時提供非機密版本。

Keeta指，主動按照《競爭條例》第60條作出承諾，完善商戶協議條款，將繼續深耕香港市場。（資料圖片）

Keeta︰今年2月完善商戶協議條款 繼續深耕香港市場

Keeta回應指，主動按照《競爭條例》第60條作出承諾，完善商戶協議條款，以促進外賣及餐飲市場長遠良性發展，自去年11月與香港競爭事務委員會達成一致後，積極履行解決方案，今年2月起向所有合作商戶發出新修訂的協議條款，重點為開放獨家商戶與新晉小型平台合作、優化轉用其他平台的流程、刪除價格限制條款，與外賣行業過往修訂方向一致。

Keeta又指，相信良性競爭有利行業未來可持續發展，將繼續致力於深耕香港市場，以卓越的服務品質和價值服務香港市場，與餐飲業界互利共贏，攜手營造蓬勃多元的市場環境，使廣大消費者受惠。