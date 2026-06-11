猴痘｜增一宗輸入個案　26歲男子潛伏期泰國旅遊　有高風險接觸

​衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗猴痘輸入個案，涉及一名26歲男子，潛伏期曾到泰國旅遊，在當地曾經與陌生人有高風險接觸。中心指，強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，市民亦應提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



​衞生署衞生防護中心公布，新增一宗猴痘輸入個案。(資料圖片)

中心指，一名26歲男子，6月6日前往香港。他於6月7日開始發燒及下身出現皮疹，6月9日到廣華醫院急症室求醫，同日被安排入院接受隔離治療。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘呈陽性反應。病人目前情況穩定。

中心的流行病學調查顯示，病人於整個潛伏期5月17日至6月6日一直身處外地。他居於外國，並在5月19日至6月6日前往泰國旅遊。他報稱在當地曾經與陌生人有高風險接觸。病人在6月6日抵港後沒有任何高風險接觸。中心會將個案通報世界衞生組織及泰國衞生當局。

至於旺角同志桑拿「胡同」近期出現有流行病學關連的猴痘個案，中心指，已成功聯絡超過300名曾於5月1日或之後到訪該處所的人士，至今發現共5宗與「胡同」有流行病學關連的個案，包括首兩宗中國內地通報的個案，，他們互不認識，全部在該處所與陌生人進行高風險活動。

自2022年起至今，本港共錄得91宗猴痘個案，包括73宗本地個案和18宗輸入個案，包括上述個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。